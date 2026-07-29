Хочешь тепла — готовься летом: что стоит сделать в преддверии тяжелой зимы

Силы обороны Украины сегодня действительно нашли эффективный способ наносить удары по экономике России, которая финансирует войну. И впервые последствия этой агрессии начинают ощущать на себе сами россияне, которые годами пытались жить так, будто война их не касается.

Но радоваться пока рано.

Россия наносит ответные удары по нашей энергетической инфраструктуре. Прошлой зимой мы ощутили это особенно остро, и нет никаких оснований полагать, что следующая зима будет легче.

Все прифронтовые города и населенные пункты в радиусе до 100 километров уже сейчас должны готовиться к длительным отключениям электроэнергии, тепла, воды, связи, а также к перебоям с топливом.

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Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг совместно с правительством должен не просто обсуждать риски, а создать реальные условия для развития распределенной генерации, локальных энергосетей, систем накопления энергии, когенерационных установок и резервных источников питания.

Отдельное стратегическое направление — малые модульные реакторы (SMR): они не спасут нас этой зимой, но если не начать работать над их внедрением сегодня, у нас не будет их и через десять лет. Именно такие технологии в будущем станут альтернативой разрушенным и технологически устаревшим ТЭЦ советской эпохи.

Сети АЗС также должны изменить свой подход. В прифронтовых регионах на расстоянии до 100 км от линии фронта нужны не только крупные открытые комплексы, но и рассредоточенные автоматические АЗС самообслуживания — так называемые "холодные заправки". Это компактные автономные станции без операторов (чья жизнь сейчас находится под угрозой), с защищенными подземными резервуарами, платежными терминалами, резервным питанием и противодроновой инфраструктурой.

Во время масштабного отключения электроэнергии топливо — это залог мобильности военных, спасателей, медиков и коммунальных служб. Поэтому такие решения нужно внедрять не после первого удара, а уже сейчас!

На фото — визуализация британского проекта малого модульного реактора Rolls-Royce мощностью 470 МВт, а также пример автоматической станции для заправки автомобилей и снегоходов. Именно так в будущем могут выглядеть автономные "холодные" заправки в прифронтовых регионах и новая децентрализованная энергетика Украины.

Не стоит надеяться на скорое перемирие.

Хочешь мира — готовься к войне.

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