"Это факт": в Киеве зимой 2500 домов останутся без отопления после ударов РФ, — эксперт (видео)

В Киеве не успеют к зиме установить 100% резервных источников тепла для всех домов в столице, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. В городе увеличивают резервы теплоцентралей, но в случае удара со стороны России дополнительной мощности ТЭЦ не хватит на 2500 домов, сказал он.

Причина такой ситуации — особенности устройства системы теплоснабжения, спроектированной в 60-е годы прошлого века во времена СССР, заявил Харченко в подкасте "Энергобудни" на YouTube-канале "Андрей Жупанин". Вместе с тем, как прозвучало в эфире, продолжаются работы по обеспечению функционирования критически важной инфраструктуры и водоснабжения.

Отсутствие тепла — комментарий Харченко см. с 7:33

"Учитывая особенности устройства тепловой системы Киева, которая строилась в течение 60 лет, а также имеющиеся реальные технические возможности, примерно плюс-минус 2500 домов в Киеве останутся без резервного источника тепла. Это, на мой взгляд, факт", — сказал эксперт.

Відео дня

Харченко описал гипотетическую ситуацию после очередного поражения ТЭС российской ракетой. В этом случае новых резервных мощностей ТЭЦ хватит на 75% жилого фонда, но 25% "останутся" без тепла. По его словам, это "физически невозможно".

Как отметил Харченко, планировалось, что в Киеве дополнительно подключат 200 МВт когенерации. Дополнительные источники будут обеспечивать работу критически важной инфраструктуры во время общего отключения электроэнергии. По данным эксперта, 30% от этих объемов уже запущены, 50% запустят до сентября, еще 20% — до октября. При этом часть не успеют подключить до начала холодов. Аналогичные меры принимаются на водоканалах — обеспечивается резервное питание. Впрочем, у теплоцентралей все же не хватит зарезервированных мощностей, которые обеспечат подачу тепла в дома после очередного удара РФ по теплогенерации, заявил энергоэксперт.

Отсутствие тепла — подробности

В сети можно найти информацию об ориентировочном количестве домов в Киеве. Согласно подотчету агентства недвижимости, идет речь о 14 тысячах: т.е. 2500 домов без тепла — это, условно, 18% жилого многоквартирного фонда украинской столицы.

Отметим, что Фокус писал об отсутствии тепла в Киеве после ударов РФ по ТЭС зимой 2026 года. В частности, обстрелы имели место 25-27 декабря 2025 года, 9-13 января и 3 февраля 2026 года. В результате попадания российских ракет и дронов была полностью разрушена Дарницкая ТЭС на левом берегу Днепра, а также были повреждены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Без тепла при 30-градусном морозе оказались 6 тысяч домов Дарницкого, Деснянского и других районов Киева. Температура воздуха в квартирах постепенно опустилась до 0-10 градусов: на улицах развернулись "Пункты несокрушимости", в которых люди могли согреться. Коммунальщики тем временем пытались спасти систему, сливая теплоноситель: успели не везде, и в сети появились кадры из домов с наледью в подъездах и квартирах.

Напоминаем, что в апреле Александр Харченко рассказал, каким городам Украины будет сложнее всего после серии ударов РФ по инфраструктуре. Между тем в феврале энергоэксперт сделал прогноз относительно того, сколько лет украинцам будут отключать свет во время пиковых нагрузок.