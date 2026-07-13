"Це факт": у Києві взимку 2500 будинків будуть без опалення після ударів РФ, — експерт (відео)

У Києві не встигнуть до зими встановити 100% резервних джерел тепла для усіх будинків у столиці, заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. У місті збільшують резерви теплоцентралей, але у випадку удару Росії додаткової потужності ТЕЦ не вистачить на 2500 будинків, сказав він.

Причина такої ситуації — особливості побудови системи теплопостачання, яку проєктували у 60-ті роки минулого століття за часів СРСР, заявив Харченко на подкасті "Енергобудні" YouTube-каналу "Андрій Жупанин". Разом з тим, тривають роботи для забезпечення роботи критичної інфраструктури та водопостачання, пролунало в ефірі.

Відсутність тепла — коментар Харченка див. з 7:33

"Виходячи з того, як побудована теплова система Києва, яку будували 60 років, виходячи з того, які є технічні реальні можливості, от десь плюс-мінус 2500 будинків в Києві не будуть мати резервного джерела тепла. Це те, що, на мою думку, факт", — сказав експерт.

Харченко описав гіпотетичну ситуацію після чергового ураження ТЕС російською ракетою. У цьому випадку нових резервних потужностей ТЕЦ вистачить на 75% житлового фонду, але 25% "не будуть" з теплом. З його слів, це "фізично неможливо".

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Планувалось, що у Києві додатково підключать 200 МВт когенерації, зауважив Харченко. Додаткові джерела забезпечуватимуть критичну інфраструктуру під час загального блекауту. Згідно з даними експерта, 30% від цих обсягів вже запущені, 50% запустять до вересня, ще 20% — до жовтня. При цьому частину не встигнуть підключити до початку холодів. Аналогічні заходи запроваджують на водоканалах — забезпечують резервне живлення. Втім, у теплоцентралей все ж не буде достатньо зарезервованих потужностей, які подадуть тепло у будинки після чергового удару РФ по теплогенерації, заявив енергоексперт.

Відсутність тепла — деталі

У мережі можна знайти інформацію про орієнтовну кількість будинків у Києві. Згідно з підзвітом агентства нерухомості, йдеться про 14 тисяч: тобто 2500 будинків без тепла — це, умовно, 18% житлового багатоквартирного фонду української столиці.

Зазначимо, Фокус писав про відсутність тепла у Києві після ударів РФ по ТЕС взимку 2026 року. Зокрема, відбулись обстріли 25-27 грудня 2025 року, 9-13 січня, 3 лютого 2026 року. Внаслідок влучання російських ракет та дронів була повністю зруйнована Дарницька ТЕС на лівому березі Дніпра, і також були пошкоджені ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Без тепла за 30-градусного морозу опинились 6 тисяч будинків Дарницького, Деснянського та інших районів Києва. Температура повітря у квартирах поступово спустилась до 0-10 градусів: на вулиці розгорнулись Пункти незламності, в яких люди могли зігрітись. Комунальники тим часом намагались врятувати систему, зливаючи теплоносій: встигли не всюди, і у мережі з'явились кадри з будинків з пасмами льоду в під'їздах та квартирах.

Нагадуємо, у квітня Олександр Харченко розповів, яким містам України буде найскладніше після серії ударів РФ по інфраструктурі. Тим часом у лютому енергоексперт зробив прогноз щодо того, скільки років українцям вимикатимуть світло під час пікових навантажень.