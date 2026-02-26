Українцям вимикатимуть світло за графіками ще 3 роки: Харченко відповів, коли чекати змін

Ситуація з електроенергією в Україні потроху відновлюється, якщо не буде нових пошкоджень енергооб'єктів і погіршення погоди. Проте експерт Олександр Харченко вважає, що стабілізаційні графіки будуть з українцями в періоди пікового споживання ще щонайменше 3 роки.

Свій прогноз ситуації з відключеннями світла в Україні директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко дав в інтерв'ю "Телеграфу", опублікованому 26 лютого. За його словами, обмеження почали слабшати, оскільки останні ворожі атаки були менш масованими й ефективними, а також завдяки успішній роботі української протиповітряної оборони.

"Разом це дало змогу продовжити відновлення генерації і мереж. Другий фактор — потепління: споживання природно знизилось. Усе це разом дає перші, поки що обережні, сигнали: ситуація не лише стабілізована, а й потроху відновлюється", — сказав Харченко.

Відключення світла в Україні: чого чекати

Енергоексперт зазначив, що збереження цієї тенденції залежатиме він подальшої роботи ППО та наявності відповідних ракет, від погодних умов і того, чи достатньо буде грошей на відновлення генерації та мереж.

"Кожен градус нижче нуля означає, що системі потрібно ще близько 180 МВт для задоволення попиту. Відповідно, споживання зростає і ситуація ускладнюється", — пояснив директор Центру досліджень енергетики.

За словами Харченка, зараз суттєво допомагає імпорт електроенергії, який покриває до 12-15% споживання. Україна отримала можливість купувати електроенергію з країн Європи за ринковими умовами після зміни адміністративних цінових обмежень.

Харченко зазначив, що стратегічних ресурсів, зокрема газу, вугілля та води на гідроелектростанціях наразі достатньо, проте ключові об'єкти генерації перебувають у стані відновлення.

"Практично немає жодного об'єкта — ні теплової, ні великої гідрогенерації — без пошкоджень. Фактично всі вони поєднують роботу з ремонтом окремих елементів", — сказав експерт.

Відключення світла навесні

Ситуація з відключеннями світла навесні, за словами Харченка, залежатиме насамперед від успішності відбиття російських атак. При цьому експерт вважає, що графіки крок за кроком покращуватимуться та ставатимуть більш передбачуваними.

"Теоретично у квітні-травні можна жити і без обмежень — але стверджувати це напевне неможливо", — сказав він.

Харченко додав, що в періоди найбільшого споживання електроенергії, тобто взимку та влітку, українці житимуть за графіками відключень світла ще щонайменше 3 роки.

Нагадаємо, генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко в опублікованому 25 лютого інтерв'ю розповів, коли в Києві вдасться відновити стабільні графіки відключень світла. За його словами, найближчим часом очікувати на скасування тимчасових графіків не варто.

Державна інспекція енергетичного нагляду України 25 лютого повідомляла, що в застосуванні графіків відключень світла у Вінницькій області було виявлено порушення: споживачам вимикали електроенергію нерівномірно.