Світло розподіляють нерівномірно: коли в Києві вдасться відновити стабільні графіки, — Yasno

У Києві наразі діють тимчасові графіки відключень електроенергії, які є персоналізованими майже для кожного будинку. Це пов'язано з нерівномірними можливостями щодо розподілу світла між районами.

Водночас наразі складно спрогнозувати точну дату повернення до стабільних графіків відключення в Києві. Про це розповів генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко в інтерв'ю "Укрінформу".

Він наголосив, що найближчим часом не варто очікувати на перехід від тимчасових графіків. Київ наразі "нерівномірним з точки зору можливості передачі електроенергії по різних районах".

Крім того він нагадав, що для частини будинків у столиці, де відсутнє опалення, застосовують спеціальні обмеження по відключенню світла, аби люди могли грітися за рахунок електрообігрівачів.

Однак загальний стан енергосистеми столиці, за словами Коваленка, залишається "стабільно складним".

"У мене нема прогнозу, коли ми можемо повернутись хоча б до тих графіків, які були. Тільки-но ситуація з мережевим дефіцитом покращиться, скоріш за все, ми зможемо повернутися до цих класичних графіків. Коли? Я думаю, що до квітня важко очікувати повернення до цих графіків", — заявив Коваленко.

У Києві суттєво зросли борги за спожиту електроенергію

Коваленко розповів, що за січень суттєво зросли борги мешканців столиці за електроенергію. Так, за місяць загальний борг зріс на 224 мільйони гривень, і зараз перевищує 1,2 мільярда гривень.

Третина цього боргу формується за рахунок систематичних неплатників — які не оплачуюють борги понад місяць.

Він пояснив, що деякі боржники, які мають недовготривале прострочення платежів, оплачують одразу ж після нагадування від компанії.

Крім того Коваленко зазначив, що боржники можуть попросити про розтермінування платежів, якщо вони не мають змоги оплатити весь борг одразу. Однак якщо споживач відмовляється від розтермінування та не сплачує борг, його відключають від мережі.

"Ми декілька раз намагаємось додзвонитися, потім пишемо за адресою паперове попередження, потім передаємо в електромережі. Електромережі ще раз пишуть паперове попередження. Якщо немає ніякої реакції, цю людину відключають від світла", — зазначив Коваленко.

Як працюють тимчасові графіки відключення світла у Києві

29 січня Київ після довготривалих аварійних відключень повернувся до графіків відключення світла. Водночас графіки розподілені нерівномірно в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми. Також кожен будинок має свій графік.

Згодом у ДТЕК пояснили, що в Києві через пошкодження електромереж будинки, які раніше були в одній групі відключень, тепер можуть залишатися без світла по-різному. Ситуацію ускладнюють морози, які посилюють навантаження на електромережі.

Раніше Фокус розповідав, що у Вінницькій області нерівномірно вимикали електроенергію споживачам. Так частина абонентів попри графіки залишалася зі світлом, тоді як до інших черг застосовували більше відключень.