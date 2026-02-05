Чому в сусідів є світло не за чергою: в ДТЕК пояснили логіку нових графіків відключень

У Києві через пошкодження електромереж будинки, які раніше були в одній групі відключень, тепер можуть залишатися без світла по-різному. Ситуацію ускладнюють морози, які посилюють навантаження на електромережі.

Принципи застосування індивідуальних графіків відключення світла у Києві в ДТЕК пояснили 5 лютого. Замість звичних графіків з чергами наразі діють тимчасові, індивідуальні для кожної адреси.

Якщо раніше сусідні будинки могли бути в одній групі відключень світла, то після руйнівних для енергетичної інфраструктури російських масованих атак у різних районах чи на вулицях Києва ситуація може докорінно відрізнятися.

Сусідній будинок, в якому під час відключень горить світло, може бути під'єднаний до менш ушкодженого енерговузла, тому графіки могли розійтися.

Через численні пошкодження та високе навантаження на електромережі в морози повернення до звичних графіків відключення світла у Києві наразі неможливе.

"Тимчасові графіки — це найбільше, що можна було зробити, щоб ви могли хоч якось планувати свій день. Енергетики зараз утримують систему буквально в ручному режимі", — пояснили в ДТЕК.

Інформацію про відключення світла у Києві за конкретними адресами можна дізнаватися на сайті та в чат-боті "ДТЕК Київські електромережі", а також у застосунку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, 5 лютого ЗМІ почали поширювати повідомлення про нібито тотальні відключення світла в Україні та те, що електроенергія може не повернутися взагалі. В НЕК "Укренерго" спростували цю інформацію.

Міністр енергетики Денис Шмигаль увечері 4 лютого розповідав, що графіки відключень світла можуть погіршитися, оскільки росіяни готують нову масовану атаку на енергооб'єкти України.