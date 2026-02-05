ЗМІ повідомили про тотальні відключення світла в Україні: що кажуть в "Укренерго"

5 лютого низка Telergram-каналів від імені "Уренерго" опублікували інформацію про те, що через масштабні пошкодження ЗС РФ енергоінфраструктури в Україні ще більше посиляться відключення, а світло може не з'явитися взагалі.

Ця інформація не має нічого спільного з реальністю, йдеться в офіційній заяві системного оператора ОЕС України.

У компанії підтвердили, що внаслідок масованих російських атак на об'єкти генерації, передавання та розподілу електроенергії ситуація в енергосистемі України наразі справді залишається складною, проте вона є повністю контрольованою.

Фото: Укренерго

"Наразі через зумовлений наслідками атак дефіцит потужності в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень — за винятком окремих областей, де вимушено застосовуються аварійні відключення. Такою ж була ситуація і попередньої доби. Про якесь суттєве посилення обмежень або про те, що "світло може не повернутися" — не йдеться взагалі", — підкреслюється в публікації.

Відео дня

В "Укренерго" пригнічені тим, що деякі пабліки "підіграють ворогові", і попросили громадян довіряти тільки офіційним джерелам інформації.

Тим часом "Радіо Свобода" опублікувало кадри того, що залишилося від Дарницької теплоелектроцентралі. Станція, яка забезпечує теплом та електроенергією близько півмільйона киян у Дніпровському та Дарницькому районах, нині перебуває майже в руїнах.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль разом із генсеком НАТО Марком Рютте відвідав пошкоджену ТЕЦ-4, щоб показати йому масштаб руйнувань.

Народний депутат і колишній міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко каже, що росіяни свідомо зруйнували ТЕЦ, яка опалювала Дарницю. Тому зараз теплопостачання відновити там неможливо.

Нагадаємо, що під ранок 3 лютого ЗС РФ завдали удару крилатими ракетами по Трипільській тепловій електростанції в Київській області.

Цієї ж ночі російські війська обстріляли одну з провідних теплоелектроцентралей Харкова.