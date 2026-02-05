СМИ сообщили о тотальных отключениях света в Украине: что говорят в "Укрэнерго"

5 февраля ряд Telergram-каналов от имени "Урэнерго" опубликовали информацию о том, что из-за масштабных повреждений ВС РФ энергоинфраструктуры в Украине еще больше усилятся отключения, а свет может не появиться вообще.

Эта информация не имеет ничего общего с реальностью, говорится в официальном заявлении системного оператора ОЭС Украины.

В компании подтвердили, что в результате массированных российских атак на объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии ситуация в энергосистеме Украины сейчас действительно остается сложной, однако она полностью контролируемая.

Фото: Укрэнерго

"В настоящее время из-за обусловленного последствиями атак дефицита мощности во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений – за исключением отдельных областей, где вынужденно применяются аварийные отключения. Такой же была ситуация и в предыдущие сутки. О каком-то существенном усилении ограничений или о том, что "свет может не вернуться" – речь не идет вообще", – подчеркивается в публикации.

В "Укрэнерго" удручены тем, что некоторые паблики "подыгрывают врагу", и попросили граждан доверять только официальным источникам информации.

Тем временем "Радио Свобода" опубликовало кадры того, что осталось от Дарницкой теплоэлектроцентрали. Станция, которая обеспечивает теплом и электроэнергией около полумиллиона киевлян в Днепровском и Дарницком районах, сейчас находится почти в руинах.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль вместе с генсеком НАТО Марком Рютте посетил поврежденную ТЭЦ-4, чтобы показать ему масштаб разрушений.

Народный депутат и бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко говорит, что россияне сознательно разрушили ТЭЦ, которая отапливала Дарницу. Поэтому сейчас теплоснабжение восстановить там невозможно.

Напомним, что под утро 3 февраля ВС РФ нанесли удар крылатыми ракетами по Трипольской тепловой электростанции в Киевской области.

Этой же ночью российские войска обстреляли одну из ведущих теплоэлектроцентралей Харькова.