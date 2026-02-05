Масштабы разрушений шокировали дипломатов: ВС РФ уничтожили Дарницкую ТЭЦ — какая ситуация сейчас

Более 60 иностранных послов посетили Дарницкую ТЭЦ в Киеве, чтобы оценить масштабы разрушений после многократных атак России. Станция, которая обеспечивает теплом и электроэнергией около полумиллиона киевлян, сейчас находится почти в руинах.

Как пишет издание "Радио Свобода", Дарницкая ТЭЦ обслуживает Днепровский и Дарницкий районы столицы, и с начала отопительного сезона подвергалась пяти серьезным атакам. Во время последнего удара 3 февраля враг выпустил пять баллистических ракет, которые попали в критическое оборудование, которое обеспечивает подачу тепла. Более того, атака врага состоялась в самую холодную ночь в Киеве в этом сезоне, когда температура упала до -26 градусов.

Вице-премьер по восстановлению и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба объяснил журналистам, что станция практически полностью разрушена, а без тепла остались более тысячи домов. По его словам, восстановительные работы уже начались и ведутся круглосуточно, но сильные морозы существенно усложняют их процесс.

Відео дня

Последствия удара ВС РФ 3 февраля по Дарницкой ТЭЦ Фото: Алексей Кулеба / Telegram

"Единственное, что здесь оставалось функционирующим, — это само оборудование, которое было ориентировано на подачу тепла для населения. Это произошло в самую холодную ночь в Киеве, когда температура ночью достигала -26 градусов. Все это привело к тому, что сегодня станция почти полностью уничтожена", — пояснил Алексей Кулеба.

Кроме этого, заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис рассказал, что визиты иностранных дипломатов организуются регулярно для того, чтобы партнеры Украины могли воочию увидеть масштабы разрушений и передать информацию в свои правительства. Он отмечает, что целью таких поездок является усиление давления на Россию и мобилизация международной помощи для восстановления поврежденных объектов.

Что о масштабах разрушений на Дарницкой ТЭЦ говорят иностранные послы

Зато посол ЕС в Украине Катарина Матернова, которая тоже находилась на месте удара, рассказала, что визиты помогают международному сообществу оценить масштабы страданий местного населения, которое осталось без отопления. Она считает, что уничтожение одного из ключевых источников тепла в Киеве является серьезным нарушением международного права и подчеркивает важность поддержки Украины со стороны дипломатического корпуса.

"Я считаю, что уничтожение одного из трех источников тепла в Киеве является настоящим военным преступлением. Здесь присутствуют десятки дипломатов, и дипломатическое представительство в Киеве остается очень мощным. Многие из нас остаются на месте и прилагают все усилия, чтобы облегчить ситуацию для украинских партнеров", — отметила Катарина Матернова.

Последствия удара ВС РФ 3 февраля по Дарницкой ТЭЦ Фото: Алексей Кулеба / Telegram

Также посол Германии в Украине Гайко Томс подчеркнул, что масштабы разрушений Дарницкой ТЭЦ шокируют и показывают, насколько враг систематически атакует гражданскую инфраструктуру. Еще он обращал внимание на то, что от атак страдают обычные люди, семьи с детьми и пожилые люди, которые остаются без тепла, воды и электроэнергии.

"В этом нет никакого оправдания. Важно привлечь дополнительную поддержку и найти способ положить конец этой войне, которая продолжается только из-за желания России. Украина готова согласиться на перемирие, однако пока именно Россия продолжает агрессию", — высказал свое мнение Хайко Томс в комментарии журналистам.

Кроме того, Алексей Кулеба рассказал изданию "Радио Свобода", что восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги, и сейчас специалисты проводят техническую оценку, чтобы определить, когда и в какой степени можно восстановить работу станции. По его словам, пока рано делать точные прогнозы, поскольку масштабы повреждений значительны и требуют детальной оценки.

Напомним, что министр энергетики Украины Денис Шмыгаль вместе с генсеком НАТО Марком Рютте посетил поврежденную ТЭЦ-4 на левом берегу Киева.

Также Фокус писал, что в ночь на 3 февраля в Киеве находилась посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова. Именно в этот день, враг совершил массированную атаку по городу и чиновница была вынуждена прятаться от обстрелов.