Шмыгаль показал Рютте, как выглядит разрушенная ТЭЦ в Киеве (фото, видео)

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль вместе с генсеком НАТО Марком Рютте посетил одну из поврежденных ТЭЦ в Киеве.

Глава Альянса мог лично увидеть разрушенные здания и мощности одной из теплоэлектроцентралей. Вероятно, речь идет о ТЭЦ-4 на левом берегу Киева. Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram.

На фото и видео видно, что разрушены все здания на станции.

Обстрел Украины 3 февраля — что известно

Напомним, что под утро 3 февраля ВС РФ нанесли удар крылатыми ракетами по Трипольской тепловой электростанции в Киевской области.

Этой же ночью российские войска обстреляли одну из ведущих теплоэлектроцентралей Харькова. Как отметил, депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук восстановление работы этой ТЭЦ пока невозможно. Он не уточнил район, где расположен поврежденный объект, но отметил, что в разных районах города наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Впоследствии в Харькове объявили чрезвычайную ситуацию, поскольку россияне полностью разрушили главную ТЭС города.

Фокус собрал все, что известно об обстреле 3 февраля, во время которого ВС РФ запустили по украинцам более 500 средств поражения.

Кроме того, 3 февраля российские войска пытались атаковать работников ДТЭК и "Укрэнерго", во время восстановления линии, соединяющей Киев и АЭС.

Впоследствии появились фото, которые показывают масштабы разрушений внутри одной из украинских теплоэлектростанций в результате атаки российских военных.

Атака России 3 февраля была рекордной по количеству баллистики

Ранее стало известно, что силы ПВО ВСУ смогли сбить 38 из 71 ракет, которые выпустила Россия по Украине. При этом эффективность сбития крылатых ракет составляет 69%, а баллистических — вдвое меньше (34%).

Впоследствии начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что особенностью этого удара стало рекордное количество баллистических ракет, которые являются наиболее сложными для перехвата.