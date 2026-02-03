Шмигаль показав Рютте, який вигляд має зруйнована ТЕЦ у Києві (фото, відео)

Міністр енергетики України Денис Шмигаль разом з генсеком НАТО Марком Рютте відвідав одну з пошкоджених ТЕЦ у Києві.

Очільник Альянсу міг особисто побачити зруйновані будівлі та потужності однієї з теплоелектроцентралі. Ймовірно, йдеться про ТЕЦ-4 на лівому березі Києва. Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram.

На фото та відео видно, що зруйновані всі будівлі на станції.

Обстріл України 3 лютого — що відомо

Нагадаємо, що під ранок 3 лютого ЗС РФ завдали удару крилатими ракетами по Трипільській тепловій електростанції в Київській області.

Цієї ж ночі російські війська обстріляли одну з провідних теплоелектроцентралей Харкова. Як зазначив, депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук відновлення роботи цієї ТЕЦ наразі неможливе. Він не уточнив район, де розташований пошкоджений об’єкт, але зазначив, що в різних районах міста спостерігаються проблеми з електропостачанням.

Згодом у Харкові оголосили надзвичайну ситуацію, оскільки росіяни повністю зруйнували головну ТЕС міста.

Фокус зібрав усе, що відомо про обстріл 3 лютого, під час якого ЗС РФ запустили по українцях понад 500 засобів ураження.

Крім того, 3 лютого російські війська намагалися атакувати працівників ДТЕК та "Укренерго", під час відновлення лінії, що з’єднує Київ та АЕС.

Згодом з'явились фото, які показують масштаби руйнувань всередині однієї з українських теплоелектростанцій внаслідок атаки російських військових.

Атака Росії 3 лютого була рекордною за кількістю балістики

Раніше стало відомо, що сили ППО ЗСУ змогли збити 38 з 71 ракет, які випустила Росія по Україні. При цьому ефективність збиття крилатих ракет складає 69%, а балістики — удвічі менша (34%).

Згодом начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що особливістю цього удару стала рекордна кількість балістичних ракет, які є найбільш складними для перехоплення.