ЗС РФ атакували одну з українських ТЕЦ: з'явилися кадри руйнувань всередині об'єкта (фото)

Журналісти 2 лютого отримали фото, які показують масштаби руйнувань всередині однієї з українських теплоелектростанцій внаслідок атаки російських військових. Місце та точний час удару наразі не уточнюються, проте знімки демонструють серйозні пошкодження енергетичного обладнання.

Як повідомляє видання "Радіо Свобода", фото журналістам були показані вчора. Видання додає, що минулого тижня Росія та Україна оголосили про тимчасове припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, однак сторони назвали різні часові рамки. Сьогодні вночі військові РФ завдали ударів по об’єктах генерації та розподілу електроенергії у восьми областях України.

За даними компанії ДТЕК, 3 лютого російські війська знову атакували теплоелектростанції підприємства. Внаслідок обстрілів постраждало обладнання станцій у Києві, Харкові та Дніпрі. Це вже дев’ята масована атака на ТЕС ДТЕК з жовтня 2025 року.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК зазнали понад 220 обстрілів. У результаті цих атак 59 працівників отримали поранення, четверо загинули.

Ракетні та дронові удари також вразили об’єкт ДТЕК в Одеській області, через що тисячі людей залишилися без світла. У Києві частина лівого берега — Дніпровський та Дарницький райони — перейшла на екстрене відключення, а на правому березі застосовуються тимчасові графіки подачі електроенергії.

Енергетична система України працює з обмеженнями, проте фахівці роблять усе можливе, щоб стабілізувати подачу електроенергії у постраждалих районах.

Атака ЗС РФ 3 лютого по енергетиці — що про це відомо

Нагадаємо, що під ранок 3 лютого ЗС РФ завдали удару крилатими ракетами по Трипільській тепловій електростанції в Київській області.

Цієї ж ночі російські війська обстріляли одну з провідних теплоелектроцентралей Харкова. Як зазначив, депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук відновлення роботи цієї ТЕЦ наразі неможливе. Він не уточнив район, де розташований пошкоджений об’єкт, але зазначив, що в різних районах міста спостерігаються проблеми з електропостачанням.

Крім того, 3 лютого російські війська намагалися атакувати працівників ДТЕК та "Укренерго", під час відновлення лінії, що з’єднує Київ та АЕС.