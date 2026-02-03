ВС РФ атаковали одну из украинских ТЭЦ: появились кадры разрушений внутри объекта (фото)

Журналисты 2 февраля получили фото, которые показывают масштабы разрушений внутри одной из украинских теплоэлектростанций в результате атаки российских военных. Место и точное время удара пока не уточняются, однако снимки демонстрируют серьезные повреждения энергетического оборудования.

Как сообщает издание "Радио Свобода", фото журналистам были показаны вчера. Издание добавляет, что на прошлой неделе Россия и Украина объявили о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, однако стороны назвали разные временные рамки. Сегодня ночью военные РФ нанесли удары по объектам генерации и распределения электроэнергии в восьми областях Украины.

По данным компании ДТЭК, 3 февраля российские войска снова атаковали теплоэлектростанции предприятия. В результате обстрелов пострадало оборудование станций в Киеве, Харькове и Днепре. Это уже девятая массированная атака на ТЭС ДТЭК с октября 2025 года.

Відео дня

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК подверглись более 220 обстрелам. В результате этих атак 59 работников получили ранения, четверо погибли.

Ракетные и дроновые удары также поразили объект ДТЭК в Одесской области, из-за чего тысячи людей остались без света. В Киеве часть левого берега — Днепровский и Дарницкий районы — перешла на экстренное отключение, а на правом берегу применяются временные графики подачи электроэнергии.

Энергетическая система Украины работает с ограничениями, однако специалисты делают все возможное, чтобы стабилизировать подачу электроэнергии в пострадавших районах.

Атака ВС РФ 3 февраля по энергетике — что об этом известно

Напомним, что под утро 3 февраля ВС РФ нанесли удар крылатыми ракетами по Трипольской тепловой электростанции в Киевской области.

Этой же ночью российские войска обстреляли одну из ведущих теплоэлектроцентралей Харькова. Как отметил, депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук восстановление работы этой ТЭЦ пока невозможно. Он не уточнил район, где расположен поврежденный объект, но отметил, что в разных районах города наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Кроме того, 3 февраля российские войска пытались атаковать работников ДТЭК и "Укрэнерго", во время восстановления линии, соединяющей Киев и АЭС.