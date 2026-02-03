Россияне бьют крылатыми ракетами по Трипольской ТЭС, — мониторы

Под утро 3 февраля ВС РФ нанесли удар крылатыми ракетами по Трипольской тепловой электростанции, расположенной в Киевской области.

"6 ракет залетают в Обухов/Трипольскую ТЭС", — говорится в сообщении мониторов.

Отметим, что Трипольской ТЭС является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Напомним, в ночь на 3 февраля РФ нанесла массированный удар по Украине, применяя не только дроны, но и баллистическое вооружение.

Фокус уже писал о последствиях ночного удара по Киеву, а также о том, что из-за поражения энергетической инфраструктуры Харькова сотни домов в городе лишат теплоснабжения.