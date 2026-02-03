Россия ударила по Киеву баллистикой и "Шахедами": повреждены АЗС и многоэтажки, что известно

В ночь на 3 февраля ВС РФ осуществили массированную атаку на Киев. По столице били как "Шахедами", так и баллистическим вооружением, в результате чего повреждения получили 5 районов города.

Речь идет о Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах столицы, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Дарницком районе поднялся пожар в нежилой застройке. Кроме того, произошло повреждение 25-ти этажного и 5-ти этажного дома на разных локациях.

В Деснянском районе вналсидок российской атаки повреждено нежилое здание.

На двух локациях Днепровского района обнаружены остатки вражеских объектов на открытой территории.

"Также зафиксировано повреждение территории детсада. На другой локации — повреждение жилого 5-ти этажного дома", — отметил Ткаченко.

Відео дня

В Печерском районе получила повреждения АЗС и припаркованные рядом авто.

В Шевченковском районе вражеским ударом повредило 22-х этажный жилой дом.

Количество пострадавших в результате российской атаки на Киев на момент публикации материала составляло два человека.

В то же время в местных телеграмм-каналах обнародовали фото многоэтажки, в которую врезался российский дрон, из-за чего поднялся пожар на горе дома.

Дрон попал в многоэтажку Киева Фото: Соцмережі

Пожар на крыше многоэтажки Киева после удара "Шахеда" Фото: Соцмережі

В то же время корреспонденты Фокуса после нескольких серий мощных взрывов сообщили, что в некоторых районах столицы исчез свет.

Напомним, в ночь на 3 февраля РФ нанесла массированный удар по Украине, применяя не только дроны, но и баллистическое вооружение.

Фокус также писал о том, что из-за целенаправленного ночного удара РФ по энергетической инфраструктуре Харькова от тепла отключат около 820 многоквартирных домов.