Росія вдарила по Києву балістикою та "Шахедами": пошкоджені АЗС та багатоповерхівки, що відомо

У ніч на 3 лютого ЗС РФ здійснили масовану атаку на Київ. По столиці били як "Шахедами", так і балістичним озброєнням, внаслідок чого пошкоджень зазнали 5 районів міста.

Йдеться про Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Печерський та Шевченківський райони столиці, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У Дарницькому районі здійнялась пожежа в нежитловій забудові. Крім того, відбулось пошкодження 25-ти поверхового та 5-ти поверхового будинку на різних локаціях.

У Деснянському районі вналсідок російської атаки пошкоджено нежитлову будівлю.

На двох локаціях Дніпровського району виявлені залишки ворожих обʼєктів на відкритій території.

"Також зафіксовано пошкодження території дитсадка. На іншій локації — пошкодження житлового 5-ти поверхового будинку", — зазначив Ткаченко.

У Печерському районі зазнала ушкоджень АЗС та припарковані поряд авто.

У Шевченківському районі ворожим ударом пошкодило 22-х поверховий житловий будинок.

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ на момент публікації матеріалу становила дві особи.

Водночас у місцевих телеграм-каналах оприлюднили фото багатоповерхівки, в яку врізався російський дрон, через що здійнялась пожежа на горі будинку.

Дрон влучив у багатоповерхівку Києва Фото: Соцмережі

Пожежа на даху багатоповерхівки Києва після удару "Шахеда" Фото: Соцмережі

Водночас кореспонденти Фокусу після кількох серій потужних вибухів повідомили, що у деяких районах столиці зникло світло.

Нагадаємо, у ніч на 3 лютого РФ завдала масованого удару по Україні, застосовуючи не лише дрони, а й балістичне озброєння.

Фокус також писав про те, що через цілеспрямований нічний удар РФ по енергетичній інфраструктурі Харкова від тепла відключать близько 820 багатоквартних будинків.