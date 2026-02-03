"Безпрецедентна атака": сотні будинків у Харкові позбавлять теплопостачання, — Терехов

Через цілеспрямований нічний удар РФ по енергетичній інфраструктурі Харкова у місті від тепла відключать близько 820 багатоквартирних будинків.

Іншого виходу з ситуації міська влада наразі не бачить, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Доведеться ухвалювати важкі рішення. Одне з них — вимушене, але єдине можливе. Щоб не допустити замерзання мережі, нам необхідно злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ", — написав Терехов.

Він пояснив, що обстріл Харкова триває вже понад три години, а самі удари цілеспрямовано завдаються по енергетичній інфраструктурі. Метою росіян, за словами Терехова, є завдання максимальних руйнувань енергетиці Харкова, щоб залишити місто без тепла в сильний мороз.

Відео дня

"Я розумію, наскільки це важко у двадцятиградусний мороз. Але безпрецедентна атака на критичну інфраструктуру не залишає іншого варіанту. Іншого виходу наші фахівці не бачать", — зазначив мер Харкова.

Натомість у місті цілодобово працюватимуть усі 101 пункт Незламності, а за потреби будуть оперативно розгортати додаткові пункти обігріву.

"Також можливі перебої в роботі міського електротранспорту. Для того щоб місто не зупинилося, ми запускаємо додаткові автобусні маршрути", — наголосив Терехов.

Нагадаємо, у ніч на 3 лютого РФ завдала масованого удару по Україні, застосовуючи не лише дрони, а й балістичне озброєння.

2 лютого ЗС РФ двічі за добу вдарили по ДТЕК на Дніпропетровщині та пошкодила адміністративні будівлі.