ЗС РФ вдруге за добу вдарили по ДТЕК: на Дніпропетровщині пошкоджене вугільне підприємство

2 лютого Росія вдруге за добу атакувала вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині та пошкодила адміністративні будівлі. Напередодні внаслідок обстрілу шахтарського автобуса загинули 12 людей, а ще 16 отримали поранення, і через це в регіоні сьогодні оголосили День жалоби.

Про це на своїй сторінці в Telegram пише компанія ДТЕК та додає, що вчорашня атака стала найбільшою одночасною втратою для підприємства з початку повномасштабного вторгнення Росії та одним із найтрагічніших днів в історії компанії. Російські обстріли завдали значних пошкоджень адміністративним будівлям підприємства. Крім того, компанія закликала вшанувати пам’ять загиблих працівників і висловила співчуття їхнім родинам та колегам.

"Ця атака стала найбільшою одночасною втратою для ДТЕК з початку повномасштабного вторгнення росії та одним із найтемніших днів в історії компанії", — зауважив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Також цього дня голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа на своїй сторінці в Telegram зазначив, що Дніпропетровщина зустрічає ранок 2 лютого у жалобі.

"Схиляємо голови в пам'ять про загиблих через ворожу атаку на автобус із працівниками підприємства, яку скоїв агресор напередодні. Світла пам'ять тим, чиї життя обірвали російські нелюди. Найщиріші співчуття тим, хто втратив рідних", – написав очільник області.

За його словами, доки місто оговтувалося від пережитого, вночі агресор знову атакував Тернівку за допомогою БпЛА, через що зайнялися адміністративна будівля та прибудова до неї. Також він додав, що безпілотники поцілили по Васильківській громаді Синельниківського району, і внаслідок удару пошкодилм два приватні будинки та господарську споруду.

Крім того, по Нікопольщині російська армія завдала ударів артилерією, FPV-дронами та РСЗВ "Град". Через ворожі удари постраждали Нікополь, Марганецька та Покровська громади, зокрема тма пошкоджені підприємство та лінія електропередач.

У Міністерстві енергетики України повідомили, що через атаки ворога на енергетичну інфраструктуру без світла залишилися споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Наразі тривають відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах, а фахівці вживають усіх можливих заходів для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Нагадаємо, що донька Кіта Келлога Меган Моббс відреагувала на удар ЗС РФ по Тернівці та написала на совїй сторінці в X, що черговий злочин Росії — це причина для того, щоб переговори з Москвою про майбутню співпрацю є "абсурдними та фантастичним".

Також фахівець із радіотехнологій та радник міністра оборони з технологічних напрямків Сергій "Флеш" Бескрестнов зауважив, що ЗС РФ свідомо атакували цивільний автобус на Дніпропетровщині.