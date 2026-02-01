"Розпізнавали ціль": ЗС РФ свідомо атакували цивільний автобус на Дніпропетровщині, — "Флеш"

Російські оператори дронів "Шахед", які 1 лютого атакували службовий автобус з працівиками шахти у Павлоградському районі Дніпропетровської області, розпізнавали цей транспорт цивільним та атакували його свідомо.

Росіяни чітко бачили, що в автобусі немає військових, заявив фахівець із радіотехнологій та радник міністра оборони з технологічних напрямків Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Він пояснив, що група "Шахедів" на онлайн-управлінні через радіо модеми МЕШ пролітали вздовж дороги.

"Пілот першого "Шахеда" побачив автобус внизу та вирішив його атакувати. "Шахед" вдарив поруч з автобусом, водій під впливом вибухової хвилі втратив керування і в'їхав в паркан, травмовані люди почали залишати автобус, допомагаючи один одному", — зазначив "Флеш".

Автобус з працівниками шахти ДТЕК в'їхав у паркан Фото: Соцмережі

За його словами, у цей час оператор другого "Шахеда" побачив працівників шахти ДТЕК та направив безпілотник прямо в мирних людей.

"Оператори з території росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну, бачили що це не військовi і прийняли свідоме рішення про атаку. Це черговий факт тероризму. У мене немає слів", — наголосив "Флеш".

Нагадаємо, 1 лютого РФ вдарила дронами по цивільному автобусу у селі Тернівка в Павлоградському районі Дніпропетровської області. Загинули щонайменше 15 осіб.

Фокус також писав про те, що 31 січня внаслідок артилерійського удару по Нікополю загинув гравець футбольного клубу "Нікополь" Влад Стрельчук.