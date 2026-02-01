"Распознавали цель": ВС РФ сознательно атаковали гражданский автобус на Днепропетровщине, — "Флеш"

Российские операторы дронов "Шахед", которые 1 февраля атаковали служебный автобус с работниками шахты в Павлоградском районе Днепропетровской области, распознавали этот транспорт гражданским и атаковали его сознательно.

Россияне четко видели, что в автобусе нет военных, заявил специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Он пояснил, что группа "Шахедов" на онлайн-управлении через радио модемы МЭШ пролетали вдоль дороги.

"Пилот первого "Шахеда" увидел автобус внизу и решил его атаковать. "Шахед" ударил рядом с автобусом, водитель под воздействием взрывной волны потерял управление и въехал в забор, травмированные люди начали покидать автобус, помогая друг другу", — отметил "Флеш".

Автобус с работниками шахты ДТЭК въехал в забор Фото: Соцмережі

По его словам, в это время оператор второго "Шахеда" увидел работников шахты ДТЭК и направил беспилотник прямо в мирных людей.

Відео дня

"Операторы с территории россии 100% видели и распознавали цель как гражданскую, видели что это не военные и приняли сознательное решение об атаке. Это очередной факт терроризма. У меня нет слов", — подчеркнул "Флеш".

Напомним, 1 февраля РФ ударила дронами по гражданскому автобусу в селе Терновка в Павлоградском районе Днепропетровской области. Погибли по меньшей мере 15 человек.

Фокус также писал о том, что 31 января в результате артиллерийского удара по Никополю погиб игрок футбольного клуба "Никополь" Влад Стрельчук.