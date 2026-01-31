ВС РФ убили украинского спортсмена: футболист попал под артиллерийский удар (фото)

В результате российского артиллерийского обстрела Никополя днем 31 января погиб игрок футбольного клуба "Никополь" Влад Стрельчук. Погибшему был 31 год.

О гибели спортсмена сообщила Ассоциация футбола Днепропетровской области на своей странице в Facebook. Там отметили, что Влад Стрельчук был воспитанником никопольского футбола и на протяжении карьеры выступал за областные, городские и районные команды.

"Его знали как светлого и положительного человека", — говорится в сообщении ассоциации.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на очевидцев, в момент обстрела спортсмен был на улице. В результате взрыва осколок попал ему в голову. Спасти пострадавшего к сожалению не удалось.

Также стали известно, что Влад строил планы на будущее. Он совсем недавно открыл собственный бизнес – мастерскую по ремонту мобильных телефонов.

В связи с трагедией было принято решение перенести 4-й тур чемпионата Никопольского района, который должен был состояться в ближайшее время.

Влад Стрельчук погиб — подробности от полиции

Как сообщили в полиции Днепропетровской области, российские войска нанесли артиллерийский удар по одной из центральных улиц Никополя. В эпицентре взрыва находились мирные жители, которые были возле местного магазина.

"В результате удара смертельные ранения получил 31-летний мужчина. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Вражеским железом разрушено более десятка гражданских объектов: магазины, кафе, коммунальное предприятие, автомобили и многоквартирные дома", — говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, в конце июля 2025 года в результате удара по дому в Святошинском районе Киева погиб шестилетний Матвей Марченко. Мальчик занимался карате и подавал надежды как перспективный спортсмен.

В июле 2025 в Житомирской области во время российской атаки погиб 16-летний Алексей Петренко. Юноша был кандидатом в мастера спорта Украины по самбо.