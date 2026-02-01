Удар РФ по автобусу на Днепропетровщине: число погибших возросло до 15 человек (фото)

Вооруженные силы РФ 1 февраля атаковали беспилотником село Терновка в Павлоградском районе Днепропетровской области. Под удар попал служебный автобус с работниками шахты ДТЭК, которые возвращались с работы.

По последним данным, погибли не менее 15 человек, еще семь получили ранения, часть из них находится в тяжелом состоянии. Все погибшие и пострадавшие — гражданские лица.

Как сообщили в ГСЧС Украины, российский дрон поразил служебный автобус одного из предприятий Павлоградского района. На месте возник пожар, спасатели оперативно приступили к ликвидации последствий удара и эвакуации пострадавших.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что целью атаки было угледобывающее предприятие, возле которого находился автобус с шахтерами. По его словам, российские войска применили четыре БПЛА типа "Шахед".

В свою очередь глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подчеркнул, что удар носил сознательный террористический характер.

"Служебный автобус. Люди ехали с работы. Удар вражеского БпЛА — 13 погибших. Еще 7 раненых, часть — в тяжелом состоянии. Это не военные. Это гражданские. Сознательный террор против мирного населения. Такие атаки показывают реальную цену любых заявлений о "деэскалации". Россия продолжает войну против украинцев. И, к сожалению, это еще одно напоминание о том, на какое расстояние уже долетают дроны врага. Искренние соболезнования семьям погибших", — написал он в соцсетях.

Ранее сообщалось, что 30 января Вооруженные силы РФ нанесли удар по станции Синельниково, Днепропетровской области. В сети появились кадры, где люди в это время находились под вагонам поезда, пытаясь укрыться от российского обстрела.

31 января в результате артиллерийского удара по Никополю погиб игрок футбольного клуба "Никополь" Влад Стрельчук. В момент обстрела мужчина был на улице.