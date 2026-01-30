РФ ударила по железной дороге на Днепропетровщине: люди прятались под вагонами поезда (видео)

В Днепропетровской области люди прятались под вагонами поездов во время российской дроновой атаки по железнодорожной инфраструктуре региона.

В частности враг ударил по станции Синельниково на Днепропетровщине, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Повреждены вагоны электропоездов во время отстоя, грузовые вагоны, локомотивы, пути, электросети, административные и производственные здания", — написала Свириденко.

Она также уточнила, что из соображений безопасности "Укрзализныця" вынуждена сохранять ограничения движения между Днепром и Запорожьем.

В то же время в местных телеграмм-каналах появилось видео, на котором зафиксирован момент удара одного из "Шахедов" по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области. Из обнародованных кадров понятно, что люди в это время находились под вагонам поезда, где прятались от российского обстрела.

Напомним, 30 января "Укрзализныця" изменила маршруты поездов Днепр-Запорожье из-за обстрелов РФ.

В вечернем обращении Владимир Зеленский отметил, что россияне переориентировались с энергетики на удары по украинской логистике, в частности по узловым станциям.