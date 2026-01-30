РФ вдарила по залізниці на Дніпропетровщині: люди ховались під вагонами потягу (відео)

У Дніпропетровській області люди ховалися під вагонами потягів під час російської дронової атаки по залізничній інфраструктурі регіону.

Зокрема ворог вдарив по станції Синельникове на Дніпропетровщині, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Пошкоджені вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі, адміністративні та виробничі будівлі", — написала Свириденко.

Вона також уточнила, що з міркувань безпеки "Укрзалізниця" змушена зберігати обмеження руху між Дніпром та Запоріжжям.

Водночас у місцевих телеграм-каналах з'явилось відео, на якому зафіксований момент удару одного з "Шахедів" по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області. З оприлюднених кадрів зрозуміло, що люди в цей час перебували під вагонам потягу, де ховались від російського обстрілу.

Відео дня

Нагадаємо, 30 січня "Укрзалізниця" змінила маршрути потягів Дніпро–Запоріжжя через обстріли РФ.

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський наголосив, що росіяни переорієнтувалися з енергетики на удари по українській логістиці, зокрема по вузлових станціях.