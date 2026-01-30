"Укрзалізниця" змінила маршрути потягів Дніпро–Запоріжжя через обстріли РФ: що потрібно знати

30 січня залізничне сполучення між Дніпром і Запоріжжям тимчасово обмежено через атаки російських військ на залізничну інфраструктуру та активність ворожих БпЛА. Як повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", пошкодження колій та загроза безпеці пасажирів змусили скорегувати рух потягів на цьому маршруті.

Як зауважила пресслужба "Укзалізниці" у своєму дописі у Telegram-каналі для безпечного перевезення пасажирів наразі організували підмінні автобусні трансфери. Від сьогодні поїзди №37/38 Київ–Запоріжжя та №85/86 Львів–Запоріжжя курсують об’їзним маршрутом через Синельникове та Запоріжжя. Крім того, у відомстві пасажирам радять уважно стежити за оголошеннями на вокзалах, повідомленнями від поїзних бригад та push-повідомленнями у застосунку "УЗ".

"Укрзалізниця продовжує та посилює моніторинг повітряних загроз на маршрутах курсування поїздів та відновить рух поїздів звичним маршрутом після відбиття атаки та стабілізації безпекової ситуації в регіоні", — йдеться в дописі.

Відео дня

Також сьогодні Telegram-канал "Укрзалізниця: приміські поїзди" писав, що у зв’язку з безпековою ситуацією на Дніпропетровщині тимчасово не курсуватимуть також такі приміські потяги:

№6104 Синельникове-1 – Чаплине;

№6107 Синельникове-1 – Дніпро-Головний

Що відомо про наслідки нічної атаки цієї ночі

Варто зауважити, що, як повідомив головв Дніпропетровської ОДА Олександрв Ганжа, увечері та вночі 29 січня російські безпілотники атакували Синельниківський район. Найсильніше постраждали Синельникове та громади Маломихайлівська і Васильківська. Внаслідок ударів також є й жертви, зокрема 59-річний чоловік наразі перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Також було пошкоджено приватні будинки.

Наслідки нічної атаки у Дніпропетровській області Фото: Дніпропетровська ОДА

Натомість на Нікопольщині обстрілам піддалися Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Для атаки на по цивільних будинках російські військові використовували FPV-дрони та артилерію. ЗрештоЮ внаслідок удару було зруйновано багатоквартирний будинок, підприємство, закладу культури та сільськогосподарської техніки. Крім того, у Павлограді безпілотник пошкодив автомобіль.

Цього ж дня у Запоріжжі, за даними голови ОВА Івана Федорова, місто зазнало кількох атак увечері та ближче до півночі. Ворожі удари пошкодили сім будинків у приватному секторі, а також п’ять багатоповерхівок і два приватні будинки у спальних районах. Також внаслідок атаки РФ дві жінки отримали травми, але від госпіталізації відмовились.

Наслідки нічної атаки у Запоріжжі Фото: Іван Федоров

Станом на зараз у лікарнях області перебувають 24 пацієнти віком від 26 до 79 років, п’ятеро з них у тяжкому стані. Рятувальні та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків атак. Наразі у регіоні зберігається загроза застосування керованих авіаційних бомб.

Нагадаємо, що російська армія у ніч на 29 січня завдала масштабних ударів по кількох регіонах України. Найбільших втрат зазнали Запорізька та Дніпропетровська області.

Також Фокус писав, що нещодавно росіяни здійснили навмисну атаку на пасажирський поїзд "Чоп — Харків — Барвінкове" на Харківщині, і вдарили не по локомотиву, а центру потяга, який у той час рухався.