"Укрзализныця" изменила маршруты поездов Днепр-Запорожье из-за обстрелов РФ: что нужно знать

30 января железнодорожное сообщение между Днепром и Запорожьем временно ограничено из-за атак российских войск на железнодорожную инфраструктуру и активности вражеских БПЛА. Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", повреждение путей и угроза безопасности пассажиров заставили скорректировать движение поездов на этом маршруте.

Как отметила пресс-служба "Укзализныци" в своей заметке в Telegram-канале для безопасной перевозки пассажиров сейчас организовали подменные автобусные трансферы. С сегодняшнего дня поезда №37/38 Киев-Запорожье и №85/86 Львов-Запорожье курсируют объездным маршрутом через Синельниково и Запорожье. Кроме того, в ведомстве пассажирам советуют внимательно следить за объявлениями на вокзалах, сообщениями от поездных бригад и push-сообщениями в приложении "УЗ".

"Укрзализныця продолжает и усиливает мониторинг воздушных угроз на маршрутах курсирования поездов и возобновит движение поездов привычным маршрутом после отражения атаки и стабилизации ситуации с безопасностью в регионе", — говорится в сообщении.

Также сегодня Telegram-канал "Укрзализныця: пригородные поезда" писал, что в связи с ситуацией с безопасностью на Днепропетровщине временно не будут курсировать также такие пригородные поезда:

№6104 Синельниково-1 — Чаплино;

№6107 Синельниково-1 — Днепр-Главный

Что известно о последствиях ночной атаки этой ночью

Стоит заметить, что, как сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, вечером и ночью 29 января российские беспилотники атаковали Синельниковский район. Сильнее всего пострадали Синельниково и громады Маломихайловская и Васильковская. В результате ударов также есть и жертвы, в частности 59-летний мужчина сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести. Также были повреждены частные дома.

Последствия ночной атаки в Днепропетровской области Фото: Днепропетровская ОГА

Зато на Никопольщине обстрелам подверглись Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Для атаки на гражданские дома российские военные использовали FPV-дроны и артиллерию. В конце концов, в результате удара был разрушен многоквартирный дом, предприятие, учреждения культуры и сельскохозяйственной техники. Кроме того, в Павлограде беспилотник повредил автомобиль.

В этот же день в Запорожье, по данным главы ОГА Ивана Федорова, город подвергся нескольким атакам вечером и ближе к полуночи. Вражеские удары повредили семь домов в частном секторе, а также пять многоэтажек и два частных дома в спальных районах. Также в результате атаки РФ две женщины получили травмы, но от госпитализации отказались.

Последствия ночной атаки в Запорожье Фото: Иван Федоров

По состоянию на сейчас в больницах области находятся 24 пациента в возрасте от 26 до 79 лет, пятеро из них в тяжелом состоянии. Спасательные и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий атак. Сейчас в регионе сохраняется угроза применения управляемых авиационных бомб.

Напомним, что российская армия в ночь на 29 января нанесла масштабные удары по нескольким регионам Украины. Наибольшие потери понесли Запорожская и Днепропетровская области.

Также Фокус писал, что недавно россияне совершили умышленную атаку на пассажирский поезд "Чоп — Харьков — Барвенково" на Харьковщине, и ударили не по локомотиву, а по центру поезда, который в то время двигался.