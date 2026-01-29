ВС РФ атаковали восток Украины БпЛА и "Градом": зафиксированы разрушения, есть погибшие (фото)

Российская армия в ночь на 29 января нанесла масштабные удары по нескольким регионам Украины. Наибольшие потери понесли Запорожская и Днепропетровская области — погибли мирные жители, десятки домов и гражданских объектов подверглись разрушениям.

Как сообщает начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, около полуночи ударный дрон противника двигался в направлении Запорожья. Впоследствии россияне нанесли серии ударов по Вольнянску Запорожского района, целясь по жилой застройке.

В результате атаки были разрушены частные дома, на местах попаданий вспыхнули пожары. Погибли две женщины и мужчина. Еще один житель получил ранения — ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь, его состояние уточняется.

По словам Федорова, только за минувшие сутки оккупационные войска совершили 841 обстрел по 34 населенным пунктам Запорожской области. Более того, от местных жителей поступило 385 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.

Відео дня

Последствия атаки ВС РФ в Запорожской области Фото: Иван Федоров

Россияне "Градом" и БпЛА атаковали Днепропетровскую область

Параллельно под массированными обстрелами оказалась и Днепропетровская область. Как сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, войска РФ обстреляли Никопольский район из реактивных систем залпового огня "Град".

Кроме того, российская армия атаковала БпЛА Николаевскую громаду Синельниковского района. В результате удара пострадали двое гражданских: 43-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, 33-летний получил ранения и проходит амбулаторное лечение. Также он добавил, что из-за попадания загорелись дом культуры и автомобиль.

Еще Александр Ганжа рассказал, что в Богдановской громаде Павлоградского района в результате обстрела горели машины, а в Песчанской громаде Самаровского района было повреждено здание кафе.

Зато в Кривом Роге вражеские удары вызвали повреждения одноэтажного здания и двух легковых автомобилей. Информация о возможных пострадавших уточняется.

ВС РФ повредили объект инфраструктуры в Одессе

Также этой ночью враг атаковал юг Украины. Как сообщил начальник Одесской районной военной администрации Сергей Лысак, российские беспилотники ударили по Одессе и району. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры, информации о пострадавших по состоянию на утро не поступало.

В Одесской ОГА отметили, что городские службы и социальный транспорт работают в штатном режиме. Коммунальщики продолжают ликвидацию последствий непогоды и предыдущих вражеских обстрелов.

Публикация Сергея Лысака в Telegram Фото: Скриншот

Напомним, что в ночь на 28 января российские войска совершили очередную массированную атаку по Украине, в результате которой погибло цивильине населения, а часть из них получила ранения.

Ранее издание The Guardian писало, что россияне почти ежедневно атакуют Одессу. По мнению автора глава Кремля, считает главный порт Украины собственностью России, но не имеет возможности его захватить, поэтому усиливает террор гражданского населения.