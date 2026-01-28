Массированный удар ВС РФ по Украине: в ряде областей разрушены дома, есть погибшие (фото)

В ночь на 28 января российские войска совершили очередную массированную атаку по Украине, в результате которой погибло цивильине населения, а часть из них получила ранения. Кроме того, в большинстве регионов спасатели уже обнаружили поврежденные жилые дома, инфраструктуру и частное имущество.

Фокус собрал всю подтвержденную информацию о последствиях вражеской атаки в ночь на 28 января.

В Киеве обломки БпЛА повредили жилые дома, пострадавших нет

Как сообщили в ГСЧС Киева, в ночь на 28 января столица снова оказалась под атакой вражеских БПЛА. В частности, в результате удара в Голосеевском районе обломки дрона попали в торец 17-этажного жилого дома. Хотя перед этим мэр города писал о пожаре, по данным спасателей возгорания не произошло. Однако они зафиксировали повреждения кровли и стен технического этажа, выбитые окна в квартирах верхних этажей, а также изуродованные припаркованные рядом автомобили.

"По предварительной информации без пострадавших, на месте работают спасатели и соответствующие службы", — отметили в заметке.

Відео дня

Перед этим, около 7 утра о чрезвычайной ситуации рассказал городской голова Киева Виталий Кличко. По его словам, в результате падения обломков БпЛА в Голосеевском районе возник пожар на крыше двухэтажного нежилого здания, который оперативно ликвидировали.

Также обломки беспилотника упали на открытую территорию — проезжую часть дороги. В конце концов, взрывной волной были повреждены окна и кровля 17-этажного жилого дома. Он также добавил, что информации о раненых в столице нет.

На Киевщине в результате атаки погибли мужчина и женщина

Зато в Киевской области в результате атаки РФ обнаружили тела двух погибших людей. Как сообщили в ГСЧС Киевской области, в Белогородской общине, входящей в Бучанский район, около 01:38 беспилотник типа "Герань-2" попал в жилой дом.

В результате удара в квартире на седьмом этаже многоэтажки возник пожар. В частности, по данным спасателей, огонь охватил площадь около 600 квадратных метров, поэтому ликвидировать возгорание удалось лишь под утро.

"К сожалению, во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух погибших. Данные о погибших устанавливаются", — добавили в ГСЧС.

По их данным, еще четверо жителей дома пострадали. Молодая женщина и двое детей 2016 и 2021 годов рождения испытали острую реакцию на стресс, а мужчина получил отравление продуктами горения.

Последствия ночной атаки в Киевской области Фото: ГСЧС

Также председатель Киевской ОГА Николай Калашник подтвердил гибель двух жителей общины и отметил, что с пострадавшими работают психологи, а медики продолжают дежурство.

"Враг цинично бьет по мирным домам. Мы рядом с каждой семьей, которая пострадала. Держимся. Поддерживаем друг друга", — отметил в своей заметке председатель Киевской ОВА.

В Одессе дроны попали в монастырь и частный дом

Кроме Киевской области и столицы в результате атаки пострадали и другие реагионы. В частности, председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.

Так, этой ночью в Киевском районе Одессы зафиксировали попадание БпЛА по территории православного монастыря, которое привело к пожару. В конце концов, спасатели оперативно ликвидировали возгорание, и по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Кроме того, в Одессе беспилотник попал в частный жилой дом, однако обошлось без жертв. Сейчас продолжается обследование здания и ликвидация последствий атаки.

Запорожье: повреждены десятки домов, количество раненых возросло

По словам начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, ночью и на рассвете российские войска нанесли удары по областному центру, в частности попали во двор многоэтажного жилого дома.

В результате атаки повреждены по меньшей мере 12 жилых домов, более 100 квартир и около 20 автомобилей. В некоторых домах частично отсутствует электроснабжение, а также возник пожар.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем, однако впоследствии количество раненых возросло до четырех. В медицинской помощи нуждались 38-летний мужчина и женщины в возрасте 88, 65 и 55 лет. Всем предоставили необходимое лечение.

Сейчас на местах работают экстренные службы, коммунальщики закрывают выбитые окна и расчищают территорию.

"На месте попадания работают все экстренные службы. Коммунальщики уже начали ликвидацию последствий — закрывают окна листами ОСБ, расчищают территорию. Специалисты районных администраций обследуют территорию, чтобы зафиксировать все последствия преступления", — добавил в своей заметке чиновник.

В Днепропетровской области фиксируют масштабные разрушения, есть жертвы

Также в ночь на 28 января под атаку РФ попала Днепропетровская область, в частности город Кривой Рог. По данным начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжа под обстрелами FPV-дронов и реактивных систем залпового огня оказались Никополь, Червоногригорьевская и Мировская громады. На данный момент известно о повреждении частных домов, теплицы, автомобиля, десятки солнечных панелей, линии электропередач, а также уничтожении хозяйственной постройки.

Последствия ночной атаки в Днепропетровской области Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

Еще он отметил, что в Межевской и Васильковской громадах Синельниковского района в результате удара беспилотников погиб 46-летний мужчина. Также пять человек пострадали, сейчас один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Зато по Кривому Рогу российская армия нанесла ракетный удар — ранения получили два человека, также зафиксировано повреждение инфраструктуры и транспорта.

Последствия ночной атаки в Днепропетровской области Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

Кроме того, беспилотники атаковали Богдановскую громаду Павлоградского района и Каменское. В Богдановской громаде изуродовано фермерское хозяйство, сельскохозяйственная техника и автомобиль.

Напомним, что в ночь на 28 января воздушную тревогу в столице объявили около 01:00 часов, а уже через несколько минут в городе прогремел перий взрыв. Впоследствии стало известно, что в Голосеевском районе обломки российского дрона упали на дорогу.

Также Фокус писал, что, по прогнозам мониторинговых каналов, на этих выходных или в начале следующей недели ВС РФ осуществят один из самых массированных обстрелов по Украине. Ожидается, что враг будет действовать в два этапа, и первой пострадает столица.