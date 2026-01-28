Масований удар ЗС РФ по Україні: у низці областей зруйновані будинки, на Київщині є загиблі (фото)

У ніч на 28 січня російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні, внаслідок якої загинуло цівильіне населення, а частина з них отримала поранення. Крім того, у більшості регіонів рятувальники вже виявили пошкоджені житлові будинки, інфраструктуру та приватне майно.

Фокус зібрав усю підтверджену інформацію про наслідки ворожої атаки у ніч на 28 січня.

У Києві уламки БпЛА пошкодили житлові будинки, постраждалих немає

Як повідомили в ДСНС Києва, у ніч проти 28 січня столиця знову опинилася під атакою ворожих БпЛА. Зокрема, внаслідок удару у Голосіївському районі уламки дрона влучили в торець 17-поверхового житлового будинку. Хоч перед цим мер міста писав про пожежу, за даними рятувальників загоряння не сталося. Однак вони зафіксували пошкодження покрівлі та стін технічного поверху, вибиті вікна у квартирах верхніх поверхів, а також понівечені припарковані поруч автомобілі.

"За попередньою інформацією без постраждалих.На місці працюють рятувальники та відповідні служби", — зауважили в дописі.

Перед цим, близько 7 ранку про надзвичану ситуацію розповів міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА в Голосіївському районі виникла пожежа на даху двоповерхової нежитлової будівлі, яку оперативно ліквідували.

Також уламки безпілотника впали на відкриту територію — проїжджу частину дороги. Зрештою, вибуховою хвилею було пошкоджено вікна та покрівлю 17-поверхового житлового будинку. Він також додав, що інформації про поранених у столиці немає.

На Київщині внаслідок атаки загинули чоловік і жінка

Натомість, у Київській області внаслідок атаки РФ виявили тіла двох загиблих людей. Як повідомили в ДСНС Київщини, у Білогородській громаді, що входить до Бучанського району, близько 01:38 безпілотник типу "Герань-2" влучив у житловий будинок.

Внаслідок удару в квартирі на сьомому поверсі багатоповерхівки виникла пожежа. Зокрема, за даними рятувальників, вогонь охопив площу близько 600 квадратних метрів, тому ліквідувати займання вдалося лише під ранок.

"На жаль, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих. Дані щодо загиблих встановлюються", — додали у ДСНС.

За їх даними, ще четверо мешканців будинку постраждали. Молода жінка та двоє дітей 2016 і 2021 років народження зазнали гострої реакції на стрес, а чоловік отримав отруєння продуктами горіння.

Наслідки нічної атаки у Київській області Фото: ДСНС

Також голова Київської ОВА Микола Калашник підтвердив загибель двох жителів громади та наголосив, що з постраждалими працюють психологи, а медики продовжують чергування.

"Ворог цинічно б’є по мирних домівках. Ми поруч з кожною родиною, яка постраждала. Тримаємося. Підтримуємо одне одного", — зауважив у своєму дописі голова Київської ОВА.

В Одесі дрони влучили у монастир і приватний будинок

Окрім Київської області та столиці внаслідок атаки постраждали й інші реагіони. Зокрема, голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вночі ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками.

Так, цієї ночі у Київському районі Одеси зафіксували влучання БпЛА по території православного монастиря, якепризвело до пожежі. Зрештою, рятувальники оперативно ліквідували загоряння, і за попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Крім того, в Одесі безпілотник влучив у приватний житловий будинок, однак обійшлося без жертв. Наразі триває обстеження будівлі та ліквідація наслідків атаки.

Запоріжжя: пошкоджені десятки будинків, кількість поранених зросла

За словами начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, уночі та на світанку російські війська завдали ударів по обласному центру, зокрема влучили у двір багатоповерхового житлового будинку.

Унаслідок атаки пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків, понад 100 квартир та близько 20 автомобілів. У деяких оселях частково відсутнє електропостачання, а також виникла пожежа.

Спочатку повідомлялося про одного постраждалого, однак згодом кількість поранених зросла до чотирьох. Медичної допомоги потребували 38-річний чоловік та жінки віком 88, 65 і 55 років. Усім надали необхідне лікування.

Наразі на місцях працюють екстрені служби, комунальники закривають вибиті вікна та розчищають територію.

"На місці влучання працюють усі екстрені служби. Комунальники вже розпочали ліквідацію наслідків — закривають вікна листами ОСБ, розчищають територію. Фахівці районних адміністрацій обстежують територію, щоб зафіксувати усі наслідки злочину", — додав у своєму дописі посадовець.

У Дніпропетровській області фіксують масштабні руйнування, є жертви

Також в ніч на 28 січня під атаку РФ потрапила Дніпропетровська область, зокрема місто Кривий Ріг. За даними начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжа під обстрілами FPV-дронів і реактивних систем залпового вогню опинилися Нікополь, Червоногригорівська та Мирівська громади. Наразі відомо про пошкодження приватних будинків, теплиці, автомобіля, десятки сонячних панелей, лінії електропередач, а також знищення господарської споруди.

Наслідки нічної атаки у Дніпропетровській області Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

Ще він зауважив, що у Межівській та Васильківській громадах Синельниківського району внаслідок удару безпілотників загинув 46-річний чоловік. Також п’ятеро людей постраждали, наразі один із поранених перебуває у важкому стані.

Натомість по Кривому Рогу російська армія завдала ракетного удару — поранення отримали двоє людей, також зафіксовано пошкодження інфраструктури та транспорту.

Наслідки нічної атаки у Дніпропетровській області Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

Крім того, безпілотники атакували Богданівську громаду Павлоградського району та Кам’янське. У Богданівській громаді понівечено фермерське господарство, сільськогосподарську техніку та автомобіль.

Нагадаємо, що у ніч на 28 січня повітряну тривогу у столиці оголосили близько 01:00 години, а вже через кілька хвилин у місті пролунав перий вибух. Згододрм стало відомо, що у Голосіївському районі уламки російського дрона впали на дорогу.

Також Фокус писав, що, за прогнозами моніторингових каналів, на цих вихідних або ж на початку наступного тижня ЗС РФ здійсняться один із найбільш масованих обстрілів по Украні. Очікують, що ворог буде діяти у два етапи, і першою постраждає столиця.