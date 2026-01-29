ЗС РФ атакували схід України БпЛА та "Градом": зафіксовані численні руйнування, є загиблі (фото)

Російська армія у ніч на 29 січня завдала масштабних ударів по кількох регіонах України. Найбільших втрат зазнали Запорізька та Дніпропетровська області — загинули мирні жителі, десятки будинків і цивільних об’єктів зазнали руйнувань.

Як повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, близько опівночі ударний дрон противника рухався у напрямку Запоріжжя. Згодом росіяни завдали серії ударів по Вільнянську Запорізького району, цілячись по житловій забудові.

Внаслідок атаки були зруйновані приватні будинки, на місцях влучань спалахнули пожежі. Загинули дві жінки та чоловік. Ще один мешканець дістав поранення — йому надають усю необхідну медичну допомогу, його стан уточнюється.

За словами Федорова, лише за минулу добу окупаційні війська здійснили 841 обстріл по 34 населених пунктах Запорізької області. Ба більше, від місцевих жителів надійшло 385 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

Наслідки атаки ЗС РФ у Запорізькій області Фото: Іван Федоров

Росіяни "Градом" та БпЛА атакували Дніпропетровську область

Паралельно під масованими обстрілами опинилася і Дніпропетровщина. Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, війська РФ обстріляли Нікопольський район із реактивних систем залпового вогню "Град".

Крім того, російська армія атакувала БпЛА Миколаївську громаду Синельниківського району. Внаслідок удару постраждали двоє цивільних: 43-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані, 33-річний отримав поранення та проходить амбулаторне лікування. Також він додав, що через влучання загорілися будинок культури та автомобіль.

Ще Олександр Ганжа розповів, що у Богданівській громаді Павлоградського району внаслідок обстрілу палали автівки, а в Піщанській громаді Самарівського району було пошкоджено будівлю кав’ярні.

Натомість у Кривому Розі ворожі удари спричинили пошкодження одноповерхової будівлі та двох легкових автомобілів. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

ЗС РФ пошкодили об’єкт інфраструктури в Одесі

Також цієї ночі ворог атакував південь України. Як повідомив начальник Одеської районної військової адміністрації Сергій Лисак, російські безпілотники вдарили по Одесі та району. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури, інформації про постраждалих станом на ранок не надходило.

В Одеській ОВА зазначили, що міські служби та соціальний транспорт працюють у штатному режимі. Комунальники продовжують ліквідацію наслідків негоди та попередніх ворожих обстрілів.

Публікація Сергія Лисака в Telegram Фото: Скриншот

Нагадаємо, що у ніч на 28 січня російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні, внаслідок якої загинуло цівильіне населення, а частина з них отримала поранення.

Раніше видання The Guardian писало, що росіяни майже щодня атакують Одесу. На думку автора глава Кремля, вважає головний порт України власністю Росії, але не має можливості його захопити, тому посилює терор цивільного населення.