У мережі показали кадри удару по Тернівці: що сталось після обстрілу автобусу з шахтарями

Після удару Збройних сил Російської Федерації по Тернівці Дніпропетровської області загинуло 16 шахтарів, при цьому оператори дронів РФ чітко бачили, що б'ють по робітниках. На відео з точки удару показали людей у робочому одязі. При цьому вже за добу росіяни знов поцілили по місту. Що відомо про удар по Тернівці на Дніпропетровщині та яка реакція світу на новий злочин Москви?

Після удару по Тернівці Дніпропетровська ОВА оголосила дні жалоби, ідеться у повідомленні адміністрації, яке з'явилось зранку 2 лютого у Telegram-каналі. Тим часом на дії ЗС РФ відгукнулась донька колишнього спецпредставника США по Україні Кіта Келлог та частина деяких західних медіа. Фокус зібрав інформацію про атаку дронів ЗС РФ по автобусу, наповненому шахтарями ДТЕК.

Глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа опублікував допису зі словами скорботи за 16 шахтарями, які загинули через удар по Тернівці. Водночас з'ясувалось, що ЗС РФ знов обстріляло населений пункт. Зі слів глави ОВА, постраждала адміністративна будівля: інформації про жертв не має.

Тим часом у мережі з'явилось відео з кадрами, знятими за мить після влучання. На записі — загиблі, які лежать зовні автобусу. Усі жертви — у робочому шахтарському одязі, який мали бачити російські оператори БпЛА, які спрямовували їх по цілі. Фокус не публікує відео з етичних міркувань.

Удар по Тернівці - яка відстань від міста під Павлоградом до лінії фронту Фото: DeepState

Обстріл України — реакція на удар по Тернівці

Зранку 2 лютого, коли було відомо про 16 загиблих, 15 поранених та день жалоби, з'явилась публікація доньки Кіта Келлога Меган Моббс про удар по Тернівці. Активістка написала у X, що злочин ЗС РФ — це "причина №16918" для того, щоб переговори з Москвою про майбутню співпрацю є "абсурдними та фантастичним".

"Існує чіткий зв'язок між зростанням звірств з боку Росії та переговорами", — ідеться у дописі Моббс.

Про подію написав глава МЗС Андрій Сибіга. Дипломат наголосив, що росіяни поцілили по автобусу з робітниками, які повертались додому після дня під землею. Сибіга написав, що російські злочинці повинні відповісти за удар по Тернівці, як і за інші аналогічні злочини в Україні.

Удар по Тернівці - допис Андрія Сибіги 2 лютого Фото: X / Андрій Сибіга

Топполітики та дипломати поки не реагували на обстріл Тернівки на Дніпропетровщині. Вдалось відшукати засудження дій ЗС РФ на сторінці посолки ЄС в Україні Катаріни Матернової та депутата-лейбориста з Британії Джона МакДонелла. Про дії ЗС РФ також написали два західних медіа: про загибель енергетиків повідомило агентства Reuters та BBC. Про злочин росіян не написало The New York Times, The Time, The New York Post, The Washington Post, Fox News та ін

Удар по Тернівці — деталі атаки дронів ЗС РФ

Зазначимо, 1 лютого ЗС РФ завдали удар по Тернівці — населеному пункту, розташованому за понад 60 км від лінії фронту у Дніпропетровській області. Спершу стало відомо про загибель 12 людей, потім кількість жертв зросла до 16. Росіяни поцілили по автобусу з шахтарями, які повертались з роботи під землею. Як розповів радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, удар завдали два дрони ЗС РФ. Перший дрон поцілив перед автобусом і водій крутнув кермо та в'їхав у будівлю. Шахтарі почали вибиратись з салону, і тоді росіяни направили дроги БпЛА по людях. З'ясувалось, що безпілотники мали MESH-зв'язок, тобто оператор чітко бачили, що б'ють по цивільних.

Нагадуємо, зранку 2 лютого Черкаська ОВА повідомила про удар ЗС РФ по регіону: "Шахеди" поцілили по житлових будинках та об'єкту інфраструктури.