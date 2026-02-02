В сети показали кадры удара по Терновке: что произошло после обстрела автобуса с шахтерами

После удара Вооруженных сил Российской Федерации по Терновке Днепропетровской области погибло 16 шахтеров, при этом операторы дронов РФ четко видели, что бьют по рабочим. На видео с точки удара показали людей в рабочей одежде. При этом уже через сутки россияне вновь попали по городу. Что известно об ударе по Терновке на Днепропетровщине и какая реакция мира на новое преступление Москвы?

После удара по Терновке Днепропетровская ОГА объявила дни траура, говорится в сообщении администрации, которое появилось утром 2 февраля в Telegram-канале. Тем временем на действия ВС РФ откликнулась дочь бывшего спецпредставителя США по Украине Кита Келлог и часть некоторых западных медиа. Фокус собрал информацию об атаке дронов ВС РФ по автобусу, наполненному шахтерами ДТЭК.

Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа опубликовал сообщение со словами скорби по 16 шахтерам, которые погибли из-за удара по Терновке. В то же время выяснилось, что ВС РФ вновь обстреляло населенный пункт. По словам главы ОВА, пострадало административное здание: информации о жертвах нет.

Между тем в сети появилось видео с кадрами, снятыми через мгновение после попадания. На записи — погибшие, которые лежат снаружи автобуса. Все жертвы — в рабочей шахтерской одежде, которую должны были видеть российские операторы БпЛА, которые направляли их по цели. Фокус не публикует видео по этическим соображениям.

Удар по Терновке — какое расстояние от города под Павлоградом до линии фронта

Обстрел Украины — реакция на удар по Терновке

Утром 2 февраля, когда было известно о 16 погибших, 15 раненых и день траура, появилась публикация дочери Кита Келлога Меган Моббс об ударе по Терновке. Активистка написала в X, что преступление ВС РФ — это "причина №16918" для того, чтобы переговоры с Москвой о будущем сотрудничестве были "абсурдными и фантастическими".

"Существует четкая связь между ростом зверств со стороны России и переговорами", — говорится в заметке Моббс.

О происшествии написал глава МИД Андрей Сибига. Дипломат отметил, что россияне попали по автобусу с рабочими, которые возвращались домой после дня под землей. Сибига написал, что российские преступники должны ответить за удар по Терновке, как и за другие аналогичные преступления в Украине.

Удар по Терновке — сообщение Андрея Сибиги 2 февраля

Топ-политики и дипломаты пока не реагировали на обстрел Терновки на Днепропетровщине. Удалось отыскать осуждение действий ВС РФ на странице посла ЕС в Украине Катарины Матерновой и депутата-лейбориста из Британии Джона МакДонелла. О действиях ВС РФ также написали два западных медиа: о гибели энергетиков сообщили агентства Reuters и BBC. О преступлении россиян не написало The New York Times, The Time, The New York Post, The Washington Post, Fox News и др.

Удар по Терновке — детали атаки дронов ВС РФ

Отметим, 1 февраля ВС РФ нанесли удар по Терновке — населенному пункту, расположенному почти в 60 км от линии фронта в Днепропетровской области. Сначала стало известно о гибели 12 человек, затем количество жертв возросло до 16. Россияне попали по автобусу с шахтерами, которые возвращались с работы под землей. Как рассказал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, удар нанесли два дрона ВС РФ. Первый дрон попал перед автобусом и водитель крутанул руль и въехал в здание. Шахтеры начали выбираться из салона, и тогда россияне направили дроги БпЛА по людям. Выяснилось, что беспилотники имели MESH-связь, то есть оператор четко видели, что бьют по гражданским.

Напоминаем, утром 2 февраля Черкасская ОГА сообщила об ударе ВС РФ по региону: "Шахеды" попали по жилым домам и объекту инфраструктуры.