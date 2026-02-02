Черкасская область пережила массированную атаку РФ: дроны падали в областном центре и регионе, детали (видео)
В ночь на 2 февраля российские оккупационные войска совершили массированную воздушную атаку на Черкасскую область, в результате которой по меньшей мере четыре человека травмированы.
"Шахеды" падали и непосредственно в Черкассах, сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
"Тяжелая ночь для Черкасской области. РФ устроила нам массированную атаку с неба. Фиксируем падение вражеских БпЛА на ряде локаций. В частности, в областном центре. В результате чего возникли пожары", — написал Табурец.
Он уточнил, что по предварительным данным, в результате российской атаки уже известно о по меньшей мере четырех травмированных.
"Работают все необходимые службы", — отметил Табурец, пообещав предоставить все детали относительно вражеского удара позже.
Отметим, что взрывы неподалеку от Черкасс были слышны около двух часов ночи.
Перед выбытием Воздушные силы ВСУ предупреждали, что группа БпЛА двигалась на Черкассы с севера и юга.
В то же время в местных телеграмм-каналах появились видео ударов по Черкасской области, в которых утверждается, что РФ била по энергетическим объектам региона.
"Враг снова бьет по энергетике", — говорится в одном из сообщений к видео с последствиями российского удара.
О том, что оккупанты этой ночью целятся именно по энергетике, говорили и мониторинговые телеграмм-каналы.
"Напоминаю, что пытаются бить по энергосистеме, но часто попадают и по жилым домам", — говорилось в заметке мониторов этой ночью.
Напомним, в ночь на 2 февраля ВС РФ нанесли массированный удар беспилотниками по Украине.
1 февраля РФ ударила дронами по гражданскому автобусу в селе Терновка в Павлоградском районе Днепропетровской области. Погибли по меньшей мере 15 человек.