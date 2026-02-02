Черкасская область пережила массированную атаку РФ: дроны падали в областном центре и регионе, детали (видео)

В ночь на 2 февраля российские оккупационные войска совершили массированную воздушную атаку на Черкасскую область, в результате которой по меньшей мере четыре человека травмированы.

"Шахеды" падали и непосредственно в Черкассах, сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Тяжелая ночь для Черкасской области. РФ устроила нам массированную атаку с неба. Фиксируем падение вражеских БпЛА на ряде локаций. В частности, в областном центре. В результате чего возникли пожары", — написал Табурец.

Он уточнил, что по предварительным данным, в результате российской атаки уже известно о по меньшей мере четырех травмированных.

"Работают все необходимые службы", — отметил Табурец, пообещав предоставить все детали относительно вражеского удара позже.

Пост Игоря Табурца Фото: Скриншот

Отметим, что взрывы неподалеку от Черкасс были слышны около двух часов ночи.

Перед выбытием Воздушные силы ВСУ предупреждали, что группа БпЛА двигалась на Черкассы с севера и юга.

В то же время в местных телеграмм-каналах появились видео ударов по Черкасской области, в которых утверждается, что РФ била по энергетическим объектам региона.

"Враг снова бьет по энергетике", — говорится в одном из сообщений к видео с последствиями российского удара.

О том, что оккупанты этой ночью целятся именно по энергетике, говорили и мониторинговые телеграмм-каналы.

"Напоминаю, что пытаются бить по энергосистеме, но часто попадают и по жилым домам", — говорилось в заметке мониторов этой ночью.

Напомним, в ночь на 2 февраля ВС РФ нанесли массированный удар беспилотниками по Украине.

1 февраля РФ ударила дронами по гражданскому автобусу в селе Терновка в Павлоградском районе Днепропетровской области. Погибли по меньшей мере 15 человек.