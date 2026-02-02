Поддержите нас UA
"Пытаются бить по энергосистеме": РФ атакует Украину "Шахедами", детали

РФ атакует Украину "Шахедами"
"Шахед" (иллюстративное фото) | Фото: Відкриті джерела

В ночь на 2 февраля российские войска наносят массированный удар беспилотниками типа "Шахед" по Украине. Взрывы раздавались в Харькове, Запорожье и недалеко от Черкасс.

Из-за российской атаки воздушную тревогу объявили в ряде центральных и восточных областей Украины, что фиксируется официальной картой воздушных тревог.

Фото: Скриншот

В то же время Воздушные силы ВСУ в течение ночи сообщали о направлениях движения вражеских "Шахедов", в частности:

  • БпЛА в направлении Запорожья с востока;
  • вражеские БпЛА на Смелу и в направлении Черкасс с юга и востока;
  • БпЛА в направлении н.п.Помошная на Кировоградщине с южного направления;
  • ударный БпЛА на севере от Кривого Рога, курс на запад;
  • группа БпЛА на Черкассы с севера и юга;
  • на севере Сумщины БпЛА, курс на н.п.Тростянец;
  • БпЛА на юге Днепропетровщины, в направлении Павлограда.
Відео дня

Поздно вечером 1 февраля взрывы раздавались в Харькове и Запорожье, а около двух часов ночи звуки взрывов были слышны неподалеку Черкасс.

Мониторинговые телеграм-каналы подчеркнули, что россияне, несмотря на так называемое "энергетическое перемирие", целятся именно в объекты энергетической инфраструктуры.

"Напоминаю, что пытаются бить по энергосистеме, но часто попадают и по жилым домам", — говорится в сообщении.

На момент публикации материала информации о разрушениях или пострадавших в результате ночной российской атаки не было.

Напомним, 1 февраля РФ ударила дронами по гражданскому автобусу в селе Терновка в Павлоградском районе Днепропетровской области. Погибли по меньшей мере 15 человек.

Фокус также писал о том, что 31 января в результате артиллерийского удара по Никополю погиб игрок футбольного клуба "Никополь" Влад Стрельчук.