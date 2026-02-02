Підтримайте нас RU
"Намагаються бити по енергосистемі": РФ атакує Україну "Шахедами", деталі

РФ атакує Україну "Шахедами"
"Шахед" (ілюстративне фото) | Фото: Відкриті джерела

У ніч на 2 лютого російській війська завдають масованого удару безпілотниками типу "Шахед" по Україні. Вибухи лунали у Харкові, Запоріжжі та неподалік Черкас.

Через російську атаку повітряну тривогу оголосили у низці центральних та східних областей України, що фіксується офіційною мапою повітряних тривог.

Мапа повітряних тривог
Фото: Скриншот

Водночас Повітряні сили ЗСУ протягом ночі повідомляли про напрямки руху ворожих "Шахедів", зокрема:

  • БпЛА в напрямку Запоріжжя зі сходу;
  • ворожі БпЛА на Смілу та в напрямку Черкас з півдня та сходу;
  • БпЛА в напрямку н.п.Помічна на Кіровоградщині з південного напрямку;
  • ударний БпЛА на півночі від Кривого Рогу, курс на захід;
  • група БпЛА на Черкаси з півночі та півдня;
  • на півночі Сумщини БпЛА, курс на н.п.Тростянець;
  • БпЛА на півдні Дніпропетровщини, в напрямку Павлограду.
Пізно ввечері 1 лютого вибухи лунали у Харкові та Запоріжжі, а близько другої ночі звуки вибухів було чутно неподалік Черкас.

Моніторингові телеграм-канали підкреслили, що росіяни, попри так зване "енергетичне перемир'я", ціляться саме в об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Нагадую, що намагаються бити по енергосистемі, але часто влучають і по житлових будинках", — йдеться у повідомленні.

На момент публікації матеріалу інформації про руйнування або постраждалих внаслідок нічної російської атаки не було.

Нагадаємо, 1 лютого РФ вдарила дронами по цивільному автобусу у селі Тернівка в Павлоградському районі Дніпропетровської області. Загинули щонайменше 15 осіб.

Фокус також писав про те, що 31 січня внаслідок артилерійського удару по Нікополю загинув гравець футбольного клубу "Нікополь" Влад Стрельчук.