"Намагаються бити по енергосистемі": РФ атакує Україну "Шахедами", деталі

У ніч на 2 лютого російській війська завдають масованого удару безпілотниками типу "Шахед" по Україні. Вибухи лунали у Харкові, Запоріжжі та неподалік Черкас.

Через російську атаку повітряну тривогу оголосили у низці центральних та східних областей України, що фіксується офіційною мапою повітряних тривог.

Мапа повітряних тривог Фото: Скриншот

Водночас Повітряні сили ЗСУ протягом ночі повідомляли про напрямки руху ворожих "Шахедів", зокрема:

БпЛА в напрямку Запоріжжя зі сходу;

ворожі БпЛА на Смілу та в напрямку Черкас з півдня та сходу;

БпЛА в напрямку н.п.Помічна на Кіровоградщині з південного напрямку;

ударний БпЛА на півночі від Кривого Рогу, курс на захід;

група БпЛА на Черкаси з півночі та півдня;

на півночі Сумщини БпЛА, курс на н.п.Тростянець;

БпЛА на півдні Дніпропетровщини, в напрямку Павлограду.

Пізно ввечері 1 лютого вибухи лунали у Харкові та Запоріжжі, а близько другої ночі звуки вибухів було чутно неподалік Черкас.

Моніторингові телеграм-канали підкреслили, що росіяни, попри так зване "енергетичне перемир'я", ціляться саме в об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Нагадую, що намагаються бити по енергосистемі, але часто влучають і по житлових будинках", — йдеться у повідомленні.

На момент публікації матеріалу інформації про руйнування або постраждалих внаслідок нічної російської атаки не було.

Нагадаємо, 1 лютого РФ вдарила дронами по цивільному автобусу у селі Тернівка в Павлоградському районі Дніпропетровської області. Загинули щонайменше 15 осіб.

Фокус також писав про те, що 31 січня внаслідок артилерійського удару по Нікополю загинув гравець футбольного клубу "Нікополь" Влад Стрельчук.