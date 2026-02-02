"Намагаються бити по енергосистемі": РФ атакує Україну "Шахедами", деталі
У ніч на 2 лютого російській війська завдають масованого удару безпілотниками типу "Шахед" по Україні. Вибухи лунали у Харкові, Запоріжжі та неподалік Черкас.
Через російську атаку повітряну тривогу оголосили у низці центральних та східних областей України, що фіксується офіційною мапою повітряних тривог.
Водночас Повітряні сили ЗСУ протягом ночі повідомляли про напрямки руху ворожих "Шахедів", зокрема:
- БпЛА в напрямку Запоріжжя зі сходу;
- ворожі БпЛА на Смілу та в напрямку Черкас з півдня та сходу;
- БпЛА в напрямку н.п.Помічна на Кіровоградщині з південного напрямку;
- ударний БпЛА на півночі від Кривого Рогу, курс на захід;
- група БпЛА на Черкаси з півночі та півдня;
- на півночі Сумщини БпЛА, курс на н.п.Тростянець;
- БпЛА на півдні Дніпропетровщини, в напрямку Павлограду.
Пізно ввечері 1 лютого вибухи лунали у Харкові та Запоріжжі, а близько другої ночі звуки вибухів було чутно неподалік Черкас.
Моніторингові телеграм-канали підкреслили, що росіяни, попри так зване "енергетичне перемир'я", ціляться саме в об'єкти енергетичної інфраструктури.
"Нагадую, що намагаються бити по енергосистемі, але часто влучають і по житлових будинках", — йдеться у повідомленні.
На момент публікації матеріалу інформації про руйнування або постраждалих внаслідок нічної російської атаки не було.
Нагадаємо, 1 лютого РФ вдарила дронами по цивільному автобусу у селі Тернівка в Павлоградському районі Дніпропетровської області. Загинули щонайменше 15 осіб.
Фокус також писав про те, що 31 січня внаслідок артилерійського удару по Нікополю загинув гравець футбольного клубу "Нікополь" Влад Стрельчук.