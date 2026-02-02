Черкащина пережила масовану атаку РФ: дрони падали в обласному центрі та регіоні, деталі (відео)

У ніч на 2 лютого російські окупаційні війська здійснили масовану повітряну атаку на Черкаську область, внаслідок якої щонайменше чотири людини травмовані.

"Шахеди" падали й безпосередньо у Черкасах, повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Важка ніч для Черкащини. РФ влаштувала нам масовану атаку з неба. Фіксуємо падіння ворожих БпЛА на низці локацій. Зокрема, в обласному центрі. Унаслідок чого виникли пожежі", — написав Табурець.

Він уточнив, що за попередніми даними, внаслідок російської атаки вже відомо про щонайменше чотирьох травмованих.

"Працюють усі необхідні служби", — зазначив Табурець, пообіцявши надати усі деталі щодо ворожого удару згодом.

Пост Ігоря Табурця Фото: Скриншот

Зазначимо, що вибухи неподалік Черкас було чутно близько другої ночі.

Відео дня

Перед вибуїхами Повітряні сили ЗСУ попереджали, що група БпЛА рухалась на Черкаси з півночі та півдня.

Водночас у місцевих-телеграм-каналах з'явились відео ударів по Черкаській області, у яких стверджується, що РФ била по енергетичних об'єктах регіону.

"Ворог знову б'є по енергетиці", — йдеться в одному з дописів до відео з наслідками російського удару.

Про те, що окупанти цієї ночі ціляться саме по енергетиці, говорили й моніторингові телеграм-канали.

"Нагадую, що намагаються бити по енергосистемі, але часто влучають і по житлових будинках", — йшлося у дописі моніторів цієї ночі.

Нагадаємо, у ніч на 2 лютого ЗС РФ завдали масованого удару безпілотниками по Україні.

1 лютого РФ вдарила дронами по цивільному автобусу у селі Тернівка в Павлоградському районі Дніпропетровської області. Загинули щонайменше 15 осіб.