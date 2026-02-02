Черкащина пережила масовану атаку РФ: дрони падали в обласному центрі та регіоні, деталі (відео)
У ніч на 2 лютого російські окупаційні війська здійснили масовану повітряну атаку на Черкаську область, внаслідок якої щонайменше чотири людини травмовані.
"Шахеди" падали й безпосередньо у Черкасах, повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
"Важка ніч для Черкащини. РФ влаштувала нам масовану атаку з неба. Фіксуємо падіння ворожих БпЛА на низці локацій. Зокрема, в обласному центрі. Унаслідок чого виникли пожежі", — написав Табурець.
Він уточнив, що за попередніми даними, внаслідок російської атаки вже відомо про щонайменше чотирьох травмованих.
"Працюють усі необхідні служби", — зазначив Табурець, пообіцявши надати усі деталі щодо ворожого удару згодом.
Зазначимо, що вибухи неподалік Черкас було чутно близько другої ночі.
Перед вибуїхами Повітряні сили ЗСУ попереджали, що група БпЛА рухалась на Черкаси з півночі та півдня.
Водночас у місцевих-телеграм-каналах з'явились відео ударів по Черкаській області, у яких стверджується, що РФ била по енергетичних об'єктах регіону.
"Ворог знову б'є по енергетиці", — йдеться в одному з дописів до відео з наслідками російського удару.
Про те, що окупанти цієї ночі ціляться саме по енергетиці, говорили й моніторингові телеграм-канали.
"Нагадую, що намагаються бити по енергосистемі, але часто влучають і по житлових будинках", — йшлося у дописі моніторів цієї ночі.
Нагадаємо, у ніч на 2 лютого ЗС РФ завдали масованого удару безпілотниками по Україні.
1 лютого РФ вдарила дронами по цивільному автобусу у селі Тернівка в Павлоградському районі Дніпропетровської області. Загинули щонайменше 15 осіб.