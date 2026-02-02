ВС РФ второй раз за сутки ударили по ДТЭК: в Днепропетровской области повреждено предприятие

2 февраля Россия второй раз за сутки атаковала угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области и повредила административные здания. Накануне в результате обстрела шахтерского автобуса погибли 12 человек, а еще 16 получили ранения, и поэтому в регионе сегодня объявили День траура.

Об этом на своей странице в Telegram пишет компания ДТЭК и добавляет, что вчерашняя атака стала крупнейшей одновременной потерей для предприятия с начала полномасштабного вторжения России и одним из самых трагических дней в истории компании. Российские обстрелы нанесли значительные повреждения административным зданиям предприятия. Кроме того, компания призвала почтить память погибших работников и выразила соболезнования их семьям и коллегам.

"Эта атака стала крупнейшей одновременной потерей для ДТЭК с начала полномасштабного вторжения России и одним из самых темных дней в истории компании", — отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Также в этот день председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа на своей странице в Telegram отметил, что Днепропетровская область встречает утро 2 февраля в трауре.

"Склоняем головы в память о погибших из-за вражеской атаки на автобус с работниками предприятия, которую совершил агрессор накануне. Светлая память тем, чьи жизни оборвали российские нелюди. Искренние соболезнования тем, кто потерял родных", — написал глава области.

По его словам, пока город приходил в себя от пережитого, ночью агрессор снова атаковал Терновку с помощью БПЛА, из-за чего загорелись административное здание и пристройка к нему. Также он добавил, что беспилотники попали по Васильковской громаде Синельниковского района, и в результате удара повредили два частных дома и хозяйственную постройку.

Кроме того, по Никопольщине российская армия нанесла удары артиллерией, FPV-дронами и РСЗО "Град". Из-за вражеских ударов пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская громады, в частности повреждены предприятие и линия электропередач.

В Министерстве энергетики Украины сообщили, что из-за атаки врага на энергетическую инфраструктуру без света остались потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях. Сейчас продолжаются восстановительные работы на поврежденных объектах, а специалисты принимают все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

Напомним, что дочь Кита Келлога Меган Моббс отреагировала на удар ВС РФ по Терновке и написала на совей странице в X, что очередное преступление России — это причина для того, чтобы переговоры с Москвой о будущем сотрудничестве являются "абсурдными и фантастическими".

Также специалист по радиотехнологиям и советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что ВС РФ сознательно атаковали гражданский автобус в Днепропетровской области.