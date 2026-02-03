"Беспрецедентная атака": сотни домов в Харькове лишат теплоснабжения, — Терехов

Из-за целенаправленного ночного удара РФ по энергетической инфраструктуре Харькова в городе от тепла отключат около 820 многоквартирных домов.

Другого выхода из ситуации городские власти пока не видят, сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Придется принимать трудные решения. Одно из них — вынужденное, но единственно возможное. Чтобы не допустить замерзания сети, нам необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, которые питаются от одной из крупнейших ТЭЦ", — написал Терехов.

Он пояснил, что обстрел Харькова продолжается уже более трех часов, а сами удары целенаправленно наносятся по энергетической инфраструктуре. Целью россиян, по словам Терехова, является нанесение максимальных разрушений энергетике Харькова, чтобы оставить город без тепла в сильный мороз.

"Я понимаю, насколько это трудно в двадцатиградусный мороз. Но беспрецедентная атака на критическую инфраструктуру не оставляет другого варианта. Другого выхода наши специалисты не видят", — отметил мэр Харькова.

Зато в городе круглосуточно будут работать все 101 пункт Несокрушимости, а при необходимости будут оперативно разворачивать дополнительные пункты обогрева.

"Также возможны перебои в работе городского электротранспорта. Для того чтобы город не остановился, мы запускаем дополнительные автобусные маршруты", — подчеркнул Терехов.

Напомним, в ночь на 3 февраля РФ нанесла массированный удар по Украине, применяя не только дроны, но и баллистическое вооружение.

2 февраля ВС РФ дважды за сутки ударили по ДТЭК на Днепропетровщине и повредили административные здания.