Удар РФ по ТЕЦ Києва, Дніпра, Харкова: що кажуть енергетики та влада (відео)

Під час 25-грудусних морозів в Україні Російська Федерація вдарила по теплоелектростанціях та теплоцентралях, які обігрівали житла людей, повідомила українська влада. У Харкові оголосили надзвичайну ситуацію, оскільки росіяни повністю зруйнували головну ТЕС міста. Які наслідки удару РФ по енергетичних об'єктах у трьох містах, які найбільш постраждали від атаки?

Пресслужба ДТЕК підтвердила пошкодження об'єктів теплогенерації та електропостання у Києві. Крім того, військові адміністрації Дніпра та Харкова розповіли про надзвичайну ситуацію та про відсутність тепла у сотнях будинків. Фокус зібрав інформацію про те, що сталось з теплом після ударів РФ 3 лютого.

Удар по енергетиці — які наслідки

Вдень 3 лютого місцева влада повідомила про наслідки удару по енергетиці, під час якого ЗС РФ запустили по українцях понад 500 засобів ураження.

Київ та Київська область.

Міський голова Києва Віталій Кличко написав у Telegram про пошкодження теплостанції, яка подає тепло жителям Дарницького та Дніпровського районів (на лівобережжі). Зі слів мера, у вказаних двох районах відсутнє тепло: холодно у 1100 будинках, а комунальники злили воду з батарей. Для постраждалих відкрили пункти обігріву, які працюють завдяки мобільним котельням. Кличко повідомив, що пункти відкриті у школах та в окремих будинках. Карта точок, де можна зігрітись та отримати іншу допомогу, розміщена на порталі КМДА.

Харків та Харківська область.

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті через удар РФ оголосили надзвичайну ситуацію. Під обстрілом опинилась ТЕЦ-5 і також підстанції "Харківська" та "Залютине". Без тепла опинилось 853 будинки, в яких проживають 150 тис. людей. Постраждали чотири райони обласного центру — Шевченківський, Новобаварський, Холодногірський та Київський (частково).

"Рішенням КТЕБ [Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки — ред.] цю аварію було класифіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня", — ідеться у заяві міської влади.

Дніпро та Дніпропетровська область.

Міський голова Дніпра Борис Філатов не деталізував наслідки удару РФ 3 лютого, але заявив, що місто працює. Вдень з'явився коментар заступника мера Дніпра Ігор Маковцев, який підтвердив удар по об'єкту енергетичної інфраструктури. Зі слів посадовця, постраждало п'ять локацій. З'ясувалось, що без тепла перебувають 8600 помешкань, тим часом як комунальники, енергетики намагаються відновити роботу устаткування.

"Місто пережило наймасштабніший удар", — сказав Маковцев у коментарі медіа "Ми — Україна".

Одеса та Одеська область.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що після російського обстрілу 3 лютого без світла залишилось понад 50 тис. людей. Уточнюється, що критична інфраструктура заживлена генераторами: у місті пошкоджено три будинки, склади та автомобілі.

Обстріл України — що сталось 3 лютого

Згідно з заявою ДТЕК, яка з'явилась вдень 3 лютого, відбувся найпотужніший з початку 2026 року обстріл енергетичних об'єктів. При цьому гендиректор ДТЕК Максим Тімченко запросив медіа на один з раніше уражених об'єктів. На серії фото з місця подій — пошкоджена, ймовірно, теплостанція: у приміщенні — бурульки з потоків води, замерзлою після удару РФ.

Зазначимо, Фокус писав про удар по енергетиці, який завдали ЗС РФ в ніч на 3 лютого. Як повідомили Повітряні сили, росіяни запустили 71 ракету (крилаті та балістичні) та 412 дронів різного типу. Засоби ППО знешкодили половину ракет та 92% БпЛА, але все стались влучання по 30 локаціях.

Нагадуємо, 3 лютого експерт з радіотехніки Сергій "Флеш" Бескрестнов показав дрон "Гербера" РФ, перетворений у платформу для FPV, та пояснив, чому це небезпечно для ТЕС та засобів ППО.