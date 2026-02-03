РФ вперше обстріляла Україну "Герберами", які несли FPV: летять на 600 км, — "Флеш" (фото)

Збройні сили Російської Федерації вперше застосували розвідувально-ударний дрон "Гербера" як платформу для транспортування та скидання FPV-дрона. Чому небезпечні російські FPV, які підвезли ближче до цікавих для РФ об'єктів?

Інформація про перетворення "Гербери" на платформу для FPV з'явилась у Telegram-каналі радника міністра оборони та фахівця з радіотехніки Сергія "Флеша" Бескрестнова. Наголошується, що це перший випадок, і додаються три фото уламків БпЛА, знешкодженого засобами ППО.

Експерт пояснив, що у місцевості, в якій виявили модифікований російський безпілотник, не помітили FPV, який він ніс. Зі слів "Флеша", на сьогодні поки не ясно, яке призначення цього "вантажу" на платформі: чи він мав вести розвідку, чи вдарити по цілі.

"Незрозуміло, наскільки далі цей випадок отримає застосування, але всі повинні бути проінформовані", — ідеться у дописі, який з'явився вдень 3 лютого.

На першому фото, опублікованому "Флешем", бачимо, уламки "Гербери". Пристрій знешкодили і він лежить на снігу, зберігши цілісність, але з деякими пошкодженнями.

Дрони РФ - уламки БпЛА "Гербера", 3 лютого Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Інші два фото — компоненти дрона ЗС РФ, виявлені у місці падіння. "Флеш" надав зображення крупним планом, щоб фахівці оцінили можливості російських БпЛА.

Дрони РФ - частини БпЛА "Гербера", 3 лютого Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Експерт не уточнив, у якому саме регіоні України виявили модифіковані "Гербери", перетворені на платформи для FPV. Тому не ясно, яка відстань до підконтрольних росіянам територій та як вони могли б керуватись. Під дописом, який з'явився на Facebook, з'явилось питання, навіщо РФ таким чином модифікувала дешевий двометровий дрон з "фанери". У відповідь експерт пояснив, які можуть бути загрози. На думку "Флеша", росіяни можуть скинути FPV-дрон і він вистежуватиме, наприклад, позиції ППО чи місцерозташування підстанції.

Дрони РФ - яка загроза від дрона "Гербера" як платформи FPV, 3 лютого Фото: Скриншот

Дрони РФ — що відомо про "Герберу"

Зазначимо, Фокус писав про дрони "Гербера", які ЗС РФ використовують для ударів по Україні. Вперше про нову модель російського БпЛА стало відомо у 2024 році. Експерти розповіли, що БпЛА виготовлений з дешевих матеріалів (пластик, фанера), за конфігурацією — тип "крило", призначення — дрон-камікадзе, або розвідник, або імітатор (для перевантаження системи ППО). Основні технічні характеристики — швидкість до 160 км/год, дальність 600 км, вантажопідйомність — до 18 кг, обладнаний відеокамерою для розвідки та наведення на ціль.

"Флеш" не уточнив, яким чином керувались FPV-дрони, які прилетіли в Україну на "Гербері". При цьому раніше медіа писали, що різні типи FPV мають дальність до 3-10-25 км, але дистанція зростає, якщо використовується оптоволокно (до 50 км). Тим часом Бескрестнов інформував, що росіяни влаштовують на дронах mesh-мережу, завдяки якій оператори БпЛА отримують можливість керування пристроєм на більших відстанях.

Нагадуємо, повідомлення "Флеша" з'явилось у день найбільшого удару РФ по енергетиці, повідомила пресслужба ДТЕК. Повітряні сили розповіли, скільки дронів та ракет РФ збили засоби ППО, а скільки сталось влучань по важливих об'єктах.