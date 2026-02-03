Найсильніший удар по енергетиці: ДТЕК розповіла, що буде зі світлом та теплом (відео)

В ніч на 3 лютого дрони та ракети Російської Федерації вдарили по об’єктах генерації та розподілу електроенергії, повідомила пресслужба ДТЕК. Наголошується, що тисячі людей залишилось без світла у Києві, а також у низці областей на сході, в центрі та на півдні. Що буде зі світлом та теплом після найпотужнішого удару РФ по енергетиці у 2026 році?

Енергетики розповіли про удари РФ по ТЕС та ТЕЦ у Києві, Дніпрі, Харкові та про обстріл об'єкта ДТЕК в Одеській області. Вказано, що від російського обстрілу постраждала теплогенерація та система електропостачання. У різних регіонах — різні наслідки, залежно від цілей, уражених росіянами, ідеться у заяві компанії. Наприклад, у Києві у частині районів запровадили екстрені відключення, а в інших — тимчасові графіки.

Інформація ДТЕК з'явилась через дві години після останніх повідомлень Повітряних сил про удар РФ по енергетиці.

"Найсильніший удар по енергетиці у 2026 році", — заявила компанія, пояснивши, що буде зі світлом у районах своєї зони відповідальності.

Які наслідки удару по енергетиці:

Одеса — тисячі громадян втратили електропостачання, почались ремонтні роботи;

Київ — на лівобережжі (Дарницький та Дніпровський райони) діють екстрені відключення, на правобережжі — тимчасові графіки.

"Енергосистема працює з серйозними обмеженнями. Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати живлення постраждалих районів", — підсумувала ДТЕК.

Обстріл України — деталі удару по енергетиці

На порталі КМДА додали інформацію про наслідки російського обстрілу. Уточнюється, що станом на 8 год 3 лютого через удар ЗС РФ "переважно без тепла" Дарницький та Дніпровський райони столиці. Мер Києва Віталій Кличко проінформував, що без тепла — 1170 будинків, та запевнив, що ремонтники почали відновлювальні роботи.

Тим часом зранку з'явилась інформація від Дніпропетровської ОВА. З'ясувалось, що під час обстрілу постраждав інфраструктурний об'єкт у Дніпрі: деталі не відомі. Мер Дніпра Борис Філатов не писав про ситуацію з теплом та світлом, але запевнив, що робота триває.

"Якщо я нічого не пишу після обстрілу, не думайте, що ми не працюємо. Іноді (а може і частіше) потрібно працювати у тиші", — написав він.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив атаку росіян на об'єкт енергетики й додав, що РФ запустили по регіону п'ять ракет, 25 дронів "Герань" і також КАБи (п'ять од.), БпЛА "Молния" (три од.) тощо. Депутат міської ради повідомив, що у Харкові серйозно постраждала головна теплостанція. За його оцінкою, її навряд чи відновлять найближчим часом, тому комунальники почали зливати теплоносій з батарей.

Зазначимо, Фокус писав про обстріл України в ніч на 3 лютого. Близько опівночі стало відомо про наліт дронів, які загрожували Києву та іншим центральним, східним та південним регіонам. Зранку влада повідомила про пожежу у багатоповерхівці у столиці та про масовану атаку на українські ТЕС та ТЕЦ, яка відбулась під час морозів "мінус" 25 градусів.

Нагадуємо, 3 лютого під час удару РФ по Києву у столицю прибув генсек НАТО Марк Рютте, який зробив важливу заяву у Верховній Раді.