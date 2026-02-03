Рютте виступив у Верховній Раді: основні заяви генсека НАТО (відео)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив з трибуни Верховної Ради України. Посадовець підтвердив, що українці і далі залишаються у центрі уваги альянсу. Рютте заявив, що НАТО підтримуватиме України у протистоянні з Російською Федерацією.

Рютте запевнив, що альянс активізує виробництво ракет ППО, щоб надати їх Україні, пролунало під час прямої трансляції на порталі "Рада". Крім того, підприємства ВПК країн альянсу швидко виготовляють зброю, якої потребують ЗСУ. Зі слів посадовця, більшість ракет, які отримують українці, надаються НАТО.

Глава НАТО гарантував, що НАТО підтримуватиме Україну, яка бореться з РФ. Заявив, що поважає людей, які борються з росіянами. Посадовець заявив, що альянс надаватиме допомогу, щоб українці "могли продовжувати". Серед іншого, він згадав про "коаліцію охочих", які введуть західні війська в Україні відразу після завершення війни. Також наголосив, що ніхто не хоче "другого Будапештського меморандуму", і що меморандум не повинен повторитись.

"Зима дуже довга. Весна прийде. Залишайтесь сильними. Я знаю, що ви сильні", — сказав він.

