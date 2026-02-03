Рютте выступил в Верховной Раде: основные заявления генсека НАТО (видео)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с трибуны Верховной Рады Украины. Чиновник подтвердил, что украинцы и дальше остаются в центре внимания альянса. Рютте заявил, что НАТО будет поддерживать Украину в противостоянии с Российской Федерацией.

Рютте заверил, что альянс активизирует производство ракет ПВО, чтобы предоставить их Украине, прозвучало во время прямой трансляции на портале "Рада". Кроме того, предприятия ВПК стран альянса быстро изготавливают оружие, в котором нуждаются ВСУ. По словам чиновника, большинство ракет, которые получают украинцы, предоставляются НАТО.

Глава НАТО гарантировал, что НАТО будет поддерживать Украину, которая борется с РФ. Заявил, что уважает людей, которые борются с россиянами. Чиновник заявил, что альянс будет оказывать помощь, чтобы украинцы "могли продолжать". Среди прочего, он упомянул о "коалиции желающих", которые введут западные войска в Украину сразу после завершения войны. Также подчеркнул, что никто не хочет "второго Будапештского меморандума", и что меморандум не должен повториться.

"Зима очень длинная. Весна придет. Оставайтесь сильными. Я знаю, что вы сильные", — сказал он.

