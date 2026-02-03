"Дела идут очень хорошо": Трамп в ночь обстрела снова заявил, что Путин не будет бить по энергетике (видео)

Дела по урегулированию российско-украинской войны продвигаются "очень хорошо". Тем более, что российский диктатор Владимир Путин согласился неделю не бить по энергетическим объектам в Украине.

Вскоре мир может услышать "хорошие новости", заявил президент США Дональд Трамп в ночь на 3 февраля, когда Украина подверглась массированному удару ВС РФ баллистикой и дронами.

"У нас много чего происходит. Думаю, у нас очень хорошо идут дела в отношении Украины и России. Я впервые об этом говорю. Знаете, я думаю, у нас, возможно, будут хорошие новости", — сказал Трамп.

В качестве примера, он снова привел разговор с Путиным, во время которого тот якобы согласился не бить по украинской энергетике в течение недели.

"И я спросил его, не мог бы он прекратить обстрелы на неделю, чтобы не запускать ракеты в Киев или любые другие города, и он согласился это сделать. Так что это уже что-то", — отметил Трамп.

По его словам, в Украине значительно холоднее, чем в США, поэтому его очень утешило обещание Путина не наносить ущерб энергетике Украины.

Отметим, что о так называемом "энергетическом перемирии" первые упоминания появились 29 января. То есть даже если вести отсчет с этой даты, то по состоянию на 3 февраля неделя еще не прошла.

Напомним, в ночь на 3 февраля РФ нанесла массированный удар по Украине, применяя не только дроны, но и баллистическое вооружение.

Фокус уже писал о последствиях ночного удара по Киеву, а также о том, что из-за поражения энергетической инфраструктуры Харькова сотни домов в городе лишат теплоснабжения.