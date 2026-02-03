"Справи йдуть дуже добре": Трамп у ніч обстрілу знову заявив, що Путін не битиме по енергетиці (відео)

Справи щодо врегулювання російсько-української війни просуваються "дуже добре". Тим паче, що російський диктатор Володимир Путін погодився тиждень не бити по енергетичним об'єктам в Україні.

Незабаром світ може почути "хороші новини", заявив президент США Дональд Трамп у ніч на 3 лютого, коли Україна зазнала масованого удару ЗС РФ балістикою та дронами.

"У нас багато чого відбувається. Думаю, у нас дуже добре йдуть справи щодо України та Росії. Я вперше про це говорю. Знаєте, я думаю, у нас, можливо, будуть хороші новини", — сказав Трамп.

Як приклад, він знову навів розмову з Путіним, під час якої той нібито погодився не бити по українській енергетиці протягом тижня.

"І я запитав його, чи не міг би він припинити обстріли на тиждень, щоб не запускати ракети в Київ або будь-які інші міста, і він погодився це зробити. Тож це вже щось", — зазначив Трамп.

За його словами, в Україні значно холодніше, ніж в США, тому його дуже втішила обіцянка Путіна не завдавати шкоди енергетиці України.

Зазначимо, що про так зване "енергетичне перемир'я" перші згадки з'явились 29 січня. Тобто навіть якщо вести відлік з цієї дати, то станом на 3 лютого тиждень ще не минув.

Нагадаємо, у ніч на 3 лютого РФ завдала масованого удару по Україні, застосовуючи не лише дрони, а й балістичне озброєння.

Фокус вже писав про наслідки нічного удару по Києву, а також про те, що через ураження енергетичної інфраструктури Харкова сотні будинків у місті позбавлять теплопостачання.