Сильнейший удар по энергетике: ДТЭК рассказала, что будет со светом и теплом (видео)

В ночь на 3 февраля дроны и ракеты Российской Федерации ударили по объектам генерации и распределения электроэнергии, сообщила пресс-служба ДТЭК. Отмечается, что тысячи людей остались без света в Киеве, а также в ряде областей на востоке, в центре и на юге. Что будет со светом и теплом после мощнейшего удара РФ по энергетике в 2026 году?

Энергетики рассказали об ударах РФ по ТЭС и ТЭЦ в Киеве, Днепре, Харькове и об обстреле объекта ДТЭК в Одесской области. Указано, что от российского обстрела пострадала теплогенерация и система электроснабжения. В разных регионах — разные последствия, в зависимости от целей, пораженных россиянами, говорится в заявлении компании. Например, в Киеве в части районов ввели экстренные отключения, а в других — временные графики.

Информация ДТЭК появилась через два часа после последних сообщений Воздушных сил об ударе РФ по энергетике.

"Самый сильный удар по энергетике в 2026 году", — заявила компания, объяснив, что будет со светом в районах своей зоны ответственности.

Какие последствия удара по энергетике:

Одесса — тысячи граждан потеряли электроснабжение, начались ремонтные работы;

Киев — на левобережье (Дарницкий и Днепровский районы) действуют экстренные отключения, на правобережье — временные графики.

"Энергосистема работает с серьезными ограничениями. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать питание пострадавших районов", — подытожила ДТЭК.

Обстрел Украины — детали удара по энергетике

На портале КГГА добавили информацию о последствиях российского обстрела. Уточняется, что по состоянию на 8 ч 3 февраля из-за удара ВС РФ "преимущественно без тепла" Дарницкий и Днепровский районы столицы. Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что без тепла — 1170 домов, и заверил, что ремонтники начали восстановительные работы.

Между тем утром появилась информация от Днепропетровской ОГА. Выяснилось, что во время обстрела пострадал инфраструктурный объект в Днепре: детали не известны. Мэр Днепра Борис Филатов не писал о ситуации с теплом и светом, но заверил, что работа продолжается.

"Если я ничего не пишу после обстрела, не думайте, что мы не работаем. Иногда (а может и чаще) нужно работать в тишине", — написал он.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил атаку россиян на объект энергетики и добавил, что РФ запустили по региону пять ракет, 25 дронов "Герань" и также КАБы (пять ед.), БпЛА "Молния" (три ед.) и др. Депутат городского совета сообщил, что в Харькове серьезно пострадала главная теплостанция. По его оценке, ее вряд ли восстановят в ближайшее время, поэтому коммунальщики начали сливать теплоноситель из батарей.

Отметим, Фокус писал об обстреле Украины в ночь на 3 февраля. Около полуночи стало известно о налете дронов, которые угрожали Киеву и другим центральным, восточным и южным регионам. Утром власти сообщили о пожаре в многоэтажке в столице и о массированной атаке на украинские ТЭС и ТЭЦ, которая состоялась во время морозов "минус" 25 градусов.

Напоминаем, 3 февраля во время удара РФ по Киеву в столицу прибыл генсек НАТО Марк Рютте, который сделал важное заявление в Верховной Раде.