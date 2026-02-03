РФ впервые обстреляла Украину "Герберами", которые несли FPV: летят на 600 км, — "Флеш" (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации впервые применили разведывательно-ударный дрон "Гербера" как платформу для транспортировки и сброса FPV-дрона. Чем опасны российские FPV, которые подвезли поближе к интересным для РФ объектам?

Информация о превращении "Герберы" в платформу для FPV появилась в Telegram-канале советника министра обороны и специалиста по радиотехнике Сергея "Флеша" Бескрестнова. Отмечается, что это первый случай, и добавляются три фото обломков БпЛА, обезвреженного средствами ПВО.

Эксперт пояснил, что в местности, в которой обнаружили модифицированный российский беспилотник, не заметили FPV, который он нес. По словам "Флеша", на сегодня пока не ясно, какое назначение этого "груза" на платформе: он должен был вести разведку или ударить по цели.

"Непонятно, насколько дальше этот случай получит применение, но все должны быть проинформированы", — говорится в заметке, которая появилась днем 3 февраля.

На первом фото, опубликованном "Флэшем", видим, обломки "Герберы". Устройство обезвредили и оно лежит на снегу, сохранив целостность, но с некоторыми повреждениями.

Дроны РФ — обломки БпЛА "Гербера", 3 февраля Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Другие два фото — компоненты дрона ВС РФ, обнаруженные в месте падения. "Флеш" предоставил изображения крупным планом, чтобы специалисты оценили возможности российских БпЛА.

Дроны РФ — части БпЛА "Гербера", 3 февраля Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Эксперт не уточнил, в каком именно регионе Украины обнаружили модифицированные "Герберы", превращенные в платформы для FPV. Поэтому не ясно, какое расстояние до подконтрольных россиянам территорий и как они могли бы управляться. Под сообщением, которое появилось на Facebook, появился вопрос, зачем РФ таким образом модифицировала дешевый двухметровый дрон из "фанеры". В ответ эксперт объяснил, какие могут быть угрозы. По мнению "Флеша", россияне могут сбросить FPV-дрон и он будет выслеживать, например, позиции ПВО или месторасположение подстанции.

Дроны РФ — какая угроза от дрона "Гербера" как платформы FPV, 3 февраля Фото: Скриншот

Дроны РФ — что известно о "Гербере"

Отметим, Фокус писал о дронах "Гербера", которые ВС РФ используют для ударов по Украине. Впервые о новой модели российского БпЛА стало известно в 2024 году. Эксперты рассказали, что БпЛА изготовлен из дешевых материалов (пластик, фанера), по конфигурации — тип "крыло", назначение — дрон-камикадзе, или разведчик, или имитатор (для перегрузки системы ПВО). Основные технические характеристики — скорость до 160 км/ч, дальность 600 км, грузоподъемность — до 18 кг, оборудован видеокамерой для разведки и наведения на цель.

"Флеш" не уточнил, каким образом управлялись FPV-дроны, которые прилетели в Украину на "Гербери". При этом ранее медиа писали, что различные типы FPV имеют дальность до 3-10-25 км, но дистанция возрастает, если используется оптоволокно (до 50 км). Между тем Бескрестнов информировал, что россияне устраивают на дронах mesh-сеть, благодаря которой операторы БпЛА получают возможность управления устройством на больших расстояниях.

Напоминаем, сообщение "Флеша" появилось в день крупнейшего удара РФ по энергетике, сообщила пресс-служба ДТЭК. Воздушные силы рассказали, сколько дронов и ракет РФ сбили средства ПВО, а сколько произошло попаданий по важным объектам.