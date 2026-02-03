Удар РФ по ТЭЦ Киева, Днепра, Харькова: что говорят энергетики и власти (видео)

Во время 25-грудусных морозов в Украине Российская Федерация ударила по теплоэлектростанциям и теплоцентралям, которые обогревали жилье людей, сообщили украинские власти. В Харькове объявили чрезвычайную ситуацию, поскольку россияне полностью разрушили главную ТЭС города. Какие последствия удара РФ по энергетическим объектам в трех городах, которые наиболее пострадали от атаки?

Пресс-служба ДТЭК подтвердила повреждения объектов теплогенерации и электроснабжения в Киеве. Кроме того, военные администрации Днепра и Харькова рассказали о чрезвычайной ситуации и об отсутствии тепла в сотнях домов. Фокус собрал информацию о том, что произошло с теплом после ударов РФ 3 февраля.

Удар по энергетике — какие последствия

Днем 3 февраля местные власти сообщили о последствиях удара по энергетике, во время которого ВС РФ запустили по украинцам более 500 средств поражения.

Киев и Киевская область.

Городской голова Киева Виталий Кличко написал в Telegram о повреждении теплостанции, которая подает тепло жителям Дарницкого и Днепровского районов (на левобережье). По словам мэра, в указанных двух районах отсутствует тепло: холодно в 1100 домах, а коммунальщики слили воду из батарей. Для пострадавших открыли пункты обогрева, которые работают благодаря мобильным котельным. Кличко сообщил, что пункты открыты в школах и в отдельных домах. Карта точек, где можно согреться и получить другую помощь, размещена на портале КГГА.

Харьков и Харьковская область.

Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе из-за удара РФ объявили чрезвычайную ситуацию. Под обстрелом оказалась ТЭЦ-5 и также подстанции "Харьковская" и "Залютино". Без тепла оказалось 853 дома, в которых проживают 150 тыс. человек. Пострадали четыре района областного центра — Шевченковский, Новобаварский, Холодногорский и Киевский (частично).

"Решением КТЭБ [Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности — ред.] эта авария была классифицирована как чрезвычайная ситуация техногенного характера местного уровня", — говорится в заявлении городских властей.

Днепр и Днепропетровская область.

Городской голова Днепра Борис Филатов не детализировал последствия удара РФ 3 февраля, но заявил, что город работает. Днем появился комментарий заместителя мэра Днепра Игорь Маковцев, который подтвердил удар по объекту энергетической инфраструктуры. По словам чиновника, пострадало пять локаций. Выяснилось, что без тепла находятся 8600 квартир, тем временем как коммунальщики, энергетики пытаются восстановить работу оборудования.

"Город пережил самый масштабный удар", — сказал Маковцев в комментарии медиа "Мы — Украина".

Одесса и Одесская область.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что после российского обстрела 3 февраля без света осталось более 50 тыс. человек. Уточняется, что критическая инфраструктура работает от генераторов: в городе повреждены три дома, склады и автомобили.

Обстрел Украины — что произошло 3 февраля

Согласно заявлению ДТЭК, которое появилось днем 3 февраля, состоялся самый мощный с начала 2026 года обстрел энергетических объектов. При этом гендиректор ДТЭК Максим Тимченко пригласил медиа на один из ранее пораженных объектов. На серии фото с места событий — поврежденная, вероятно, теплостанция: в помещении — сосульки из потоков воды, замерзшей после удара РФ.

Отметим, Фокус писал об ударе по энергетике, который нанесли ВС РФ в ночь на 3 февраля. Как сообщили Воздушные силы, россияне запустили 71 ракету (крылатые и баллистические) и 412 дронов различного типа. Средства ПВО обезвредили половину ракет и 92% БпЛА, но все же произошли попадания по 30 локациям.

