Отвечала за тепло: ВС РФ выпустили пять баллистических ракет по киевской ТЭЦ-4 (видео)

Российские оккупанты в ночь на 3 января целенаправленно били по той части ТЭЦ, которая отвечает за теплоснабжение. По ТЭЦ-4 в Киеве прилетело 5 ракет.

Об этом рассказал вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, который вместе с более 60 послами и представителями разных стран посетили Дарницкую ТЭЦ известную также как ТЭЦ-4 в Киеве. Его процитировал канал "Новости.LIVE".

Кулеба рассказал, что пять ракет были направлены непосредственно в ТЭЦ-4. Атакованы были единственные элементы, которые не были разрушены ранее, — которые отвечают за теплоснабжение для населения.

"Это было сделано в самую холодную ночь в Киеве. Температура ночью достигала -26 градусов. Все это привело к тому, что вы можете увидеть, станция почти полностью уничтожена. Можно говорить о том, что российские террористы используют чрезвычайно холодную погоду также как оружие против населения, против незащищенных слоев населения, которые сейчас оказываются в сложных условиях", — заявил Кулеба.

Он рассказал, что сейчас в столице 1146 домов без теплоснабжения. Сейчас они обогреваются только электроэнергией.

Отдельно Кулеба отметил, что эта ТЭЦ не является объектом военной инфраструктуры, а обеспечивает сотни тысяч киевлян отоплением.

Напомним, что под утро 3 февраля ВС РФ нанесли удар крылатыми ракетами по Трипольской тепловой электростанции в Киевской области.

Фокус собрал все, что известно об обстреле 3 февраля, во время которого ВС РФ запустили по украинцам более 500 средств поражения.

Кроме того, 3 февраля российские войска пытались атаковать работников ДТЭК и "Укрэнерго", во время восстановления линии, соединяющей Киев и АЭС.

Впоследствии появились фото, которые показывают масштабы разрушений внутри одной из украинских теплоэлектростанций в результате атаки российских военных.

3 февраля министр энергетики Шмыгаль показал последствия разрушения ТЭЦ-4 генсеку НАТО Марку Рютте.