Відповідала за тепло: ЗС РФ випустили п'ять балістичних ракет по київській ТЕЦ-4 (відео)

Російські окупанти в ніч на 3 січня цілеспрямовано били по тій частині ТЕЦ, яка відповідає за теплопостачання. По ТЕЦ-4 у Києві прилетіло 5 ракет.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, який разом з понад 60 послами та представниками різних країн відвідали Дарницьку ТЕЦ відому також як ТЕЦ-4 у Києві. Його процитував канал "Новини.LIVE".

Кулеба розповів, що п'ять ракет було спрямовано безпосередньо в ТЕЦ-4. Атаковано було єдині елементи, які не були зруйновані раніше, — які відповідають за теплопостачання для населення.

"Це було зроблено в найхолоднішу ніч у Києві. Температура вночі сягала -26 градусів. Усе це призвело до того, що ви можете побачити, станція майже повністю знищена. Можна говорити про те, що російські терористи використовують надзвичайно холодну погоду також як зброю проти населення, проти незахищених верств населення, які зараз опиняються в складних умовах", — заявив Кулеба.

Він розповів, що зараз у столиці 1146 будинків без теплопостачання. Наразі вони обігріваються лише електроенергією.

Окремо Кулеба наголосив, що ця ТЕЦ не є об'єктом військової інфраструктури, а забезпечує сотні тисяч киян опаленням.

Нагадаємо, що під ранок 3 лютого ЗС РФ завдали удару крилатими ракетами по Трипільській тепловій електростанції в Київській області.

Фокус зібрав усе, що відомо про обстріл 3 лютого, під час якого ЗС РФ запустили по українцях понад 500 засобів ураження.

Крім того, 3 лютого російські війська намагалися атакувати працівників ДТЕК та "Укренерго", під час відновлення лінії, що з’єднує Київ та АЕС.

Згодом з'явились фото, які показують масштаби руйнувань всередині однієї з українських теплоелектростанцій внаслідок атаки російських військових.

3 лютого міністр енергетики Шмигаль показав наслідки руйнування ТЕЦ-4 генсеку НАТО Марку Рютте.